“El dolor es muy grande”, dice Silvia Marcela Celis, hermana de la mamá de Dylan quien sigue desaparecida junto a sus dos hijos. “Ya no sé qué más hacer, la búsqueda ha sido muy dura, he caminado río arriba, río abajo, he ido a Girón. Solo quiero encontrarlos”.

Dylan y su padre siguen en la clínica, su recuperación física ha sido exitosa, pero el corazón está hecho pedazos. Por esta razón su salida no ha sido posible.

“El dolor es desgarrador, perdieron todo. Y no solamente las cosas materiales, sino a su familia”, cuenta Celis con la voz entrecortada. El problema radica en volver a empezar, sin el amor y ayuda de su esposa. Sin las risas de sus hijos, sin los sueños que idealizaron juntos.

Cuando salga de la clínica se tendrá que enfrentar a una realidad que nadie quiere afrontar... La soledad. “Él no quiere llegar a un ranchito que estaba construyendo junto a su mujer, porque exactamente es eso, el recuerdo constante de que ella no está, él desea comenzar junto a su hijo en un lugar nuevo, pero aún no se sabe cómo lo va a hacer”, asegura Celis.

“Él dice que vivir ahí le traería recuerdos que lo van a atormentar, solo quiere buscar una casita para comenzar con Dylan” y darle un hermoso futuro a pesar de este presente tan devastador.

Desde que sale el sol hasta que se oculta, Celis no ha parado de buscar. “Lo único que quiere toda la familia es que no cesen las búsquedas”. Además le pide a la Gobernación que busquen en la represa, pues se agotan las posibilidades pero no las ganas de encontrar a su familia.

“Con nuestras manos hemos escarbado y luchado sin cansancio. Ahora estamos esperando la identificación un cuerpo que hallaron para saber si es mi sobrino pero aún no se confirma nada”, dice Celis quien agradece la solidaridad que han tenido con su sobrino Dylan.

Jaimes por ahora desde la clínica, a pesar de tener dolor por la partida de su familia, está agradecido por las ayudas recibidas. “Estoy agradecido por las ayudas de las autoridades, me rescataron y estoy demasiado agradecido por el apoyo de todo el mundo, no hay palabra para expresar mi agradecimiento”.

Por ahora toda su familia clama para que no cesen las búsquedas. Si usted desea apoyar económicamente a Dylan puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros del Banco Bogotá 469507636 a nombre de Dylan Matías Jaimes Hernández.