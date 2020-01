En su primer discurso como Alcalde de Bucaramanga, Cárdenas Rey fue enfático en señalar que durante su administración dará continuidad a políticas del gobierno saliente como la férrea lucha anticorrupción, la defensa del Páramo de Santurbán y la inversión social.

Así mismo, el nuevo Mandatario Municipal afirmó que su administración se dedicará a la ejecución esos proyectos que no se pudieron llevar a cabo en el gobierno de Rodolfo Hernández; de ahí el eslogan de ‘Gobernar es Hacer’.

“El legado se mantendrá: no robaremos, no mentiremos y no traicionaremos a la ciudadanía, y la Alcaldía será siempre de puertas abiertas para que todos los bumangueses puedan hacer veeduría a cada una de nuestras acciones. Protegeremos la vida. Garantizaremos un ambiente sano, cuidaremos de nuestros niños, fortaleceremos la educación y acompañaremos a nuestros empresarios. Estos son propósitos y no objetivos. A este Alcalde no lo verán diciendo, lo verán escuchando y lo verán haciendo, porque para nosotros ‘Gobernar es hacer’”, señaló Juan Carlos Cárdenas.