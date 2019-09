Se espera que mañana se retomen los trabajos de construcción de las ciclorrutas, únicamente en aquellos corredores viales en donde ya se intervino el pavimento. Así lo aseguró a Vanguardia el Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero. El funcionario indicó cuáles son las acciones que emprenderá el Municipio, para que se permita la continuidad de este proyecto, que tiene una medida cautelar en contra.

Azuero realizó tal aseveración en la tarde de ayer, luego de que una jueza de Bucaramanga ordenara la “suspensión inmediata” de dichas obras, argumentando que la Administración Municipal incumplió las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

Sobre esta falta en particular, el Juzgado 13 Administrativo Local señaló que “no cabe duda que se vulnera el derecho colectivo al desarrollo ordenado del territorio, cuando las autoridades realizan un proceso de contratación para la construcción de una obra pública desconociendo los parámetros que la ley fija para la planificación y diseño de dicha obra”.

Es importante dejar en claro que, por ahora, se trata de una suspensión provisional y no definitiva. También es preciso informar que aún no existe un fallo judicial de fondo, y que el Municipio tiene la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos legales del caso. (Ver incumplimientos del POT)

Plan de contingencia y aclaración

La jueza también exigió, a los dos contratistas encargados de las obras y al Municipio, presentar en el plazo de 10 días un plan de contingencia, para evitar que los trabajos que se iniciaron generen perjuicios en la movilidad de la ciudad, en la seguridad vial y en el bienestar de la comunidad, entre otros impactos negativos.

De acuerdo con lo asegurado por el Jefe de Gobernanza de la Alcaldía, hoy se radicará ante dicho juzgado un 'recurso de aclaración'. “La jueza pidió un plan de contingencia. Una de las preguntas de la aclaración para ella es si podemos terminar los trabajos iniciados, a pesar de la suspensión que ordenó. Es decir, si hay un hueco abierto ¿lo podemos cerrar?, si hay una señal por instalar ¿la podemos poner?

Con este recurso, el Municipio va a justificar que, dentro de ese plan de contingencia, se nos permita que los frentes de obra que están abiertos se consoliden, para así evitar molestias y caos en la ciudad”, agregó Manuel Azuero.

El funcionario afirmó que “mientras la jueza nos aclara esto, las obras podrán continuar, únicamente en los frentes que ya se iniciaron. Tan pronto radiquemos esta aclaración, iniciaremos los trabajos. Lo proyectado es que se retomen el viernes (mañana)”.

En aquellas vías en donde no se ha intervenido el pavimento, como en las carreras 29 y 35 o la calle 33, no se adelantará ningún trabajo hasta tanto no haya una decisión judicial de fondo.

“No sabemos cuánto se podrá demorar la jueza en darnos esta aclaración. Si ella nos dice que abandonemos las obras iniciadas, lo haremos. Pero nos dijo que suspendiéramos, pero que a la vez hiciéramos un plan para evitar afectaciones”, comentó el Jefe de Gobernanza de la Alcaldía.

Una vez exista tal pronunciamiento aclaratorio de la jueza, el Municipio evaluará y decidirá si emprende o no otra acción legal en su defensa. “Puede que, a raíz de la aclaración, no sea procedente hacer una apelación, y que más bien quede claro que se trata de hacer un ajuste menor al proyecto”, explicó Azuero.

Incumplimientos del POT

En sus observaciones, la jueza señaló que el Municipio debe incorporar en su Plan Maestro de Movilidad la adopción y reglamentación de ciclorrutas, para que de esta forma no se vulnere el derecho colectivo al desarrollo ordenado de la ciudad.

Según Azuero, “la Jueza considera que se está violando la norma, porque ese cambio (trazados actuales de las ciclorrutas) no se ha adoptado por medio de un acto administrativo del alcalde. La conclusión de ella es que el Municipio sí puede hacer las modificaciones del caso, pero debe emitir un decreto que incorpore el plan de la bicicleta al Plan Maestro de Movilidad.

Con lo que dijo la jueza quedó claro que la Alcaldía sí puede cambiar las disposiciones para ciclorrutas en las vías, y que no es necesario solicitar el aval del Concejo”, agregó el funcionario.

El Jefe de Gobernanza aseguró que la Administración Municipal “analizará si jurídicamente hacemos este decreto. Nuestra defensa es que el Municipio se acogió al Plan Maestro de Movilidad Metropolitano, que en 2018 se expidió por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB”.

La otra observación de la jueza, advierte que el proyecto de ciclorrutas no cumple con la tipoligía aprobada en el POT para la implementación de carriles exclusivos para pedalistas. Por ejemplo, en algunas vías la ciclorruta se diseñó con flujo bidireccional, cuando el POT señala que en ese corredor vial debe hacerse en un solo sentido.

Manuel Azuero argumentó que, “aquí el Municipio sí tiene una posición diametralmente distinta a la de la jueza. Si bien el POT reglamentó este asunto en dos artículos, dichas normas también permiten que incorporemos la normativa nacional.

Los diseñadores de las ciclorrutas de Bucaramanga son los mismos que hicieron la guía de ciclo-infraestructura del Ministerio de Transporte, la cual se adoptó por regulación en 2018. Todas las tipologías que usamos se acogen a esta guía, que es mucho más moderna, actualizada y técnica que los lineamientos del POT. No tendría sentido que hagan una norma nacional, y que la ciudad vaya por un camino diferente”, añadió el funcionario.

Finalmente, el Jefe de Gobernanza de la Alcaldía informó que ya se conversó con los contratistas del proyecto y aseguró que “inicialmente” no habrá perjuicios fiscales para el Municipio ante tal suspensión de las obras.