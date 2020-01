Los propietarios de los más de 720 mil vehículos matriculados en Girón y Floridablanca discuten el cobro que actualmente adelantan las entidades de tránsito, por concepto de derecho anual al porte de placa. Lo anterior teniendo en cuenta la decisión tomada, en 2019, por el Tribunal Administrativo de Santander, tras demandas instauradas por un ciudadano.

Los procesos contra lo que comúnmente se conoce como ‘impuesto vehicular municipal’ fueron adelantados por el abogado, contador público y especialista en gerencia tributaria Rodrigo Alberto Hernández Fernández, quien le explicó a Vanguardia, en su momento, que en el área metropolitana de Bucaramanga se estaría asumiendo una doble tributación por este concepto.

Es decir, “el impuesto vehicular municipal se paga con el departamental, el que cobra la Gobernación de Santander. De lo que uno paga, al Municipio le corresponde el 20%, entonces no hay razón para que el Municipio cobre de manera individual como se viene haciendo en Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga”, explicó.

Lea también: ‘Tumban’ tasa por derecho de porte de placa en Girón

Girón

Para el caso de Girón, Hernández Fernández solicitó el 10 de mayo de 2017 declarar la nulidad del artículo segundo, literal I, del acuerdo número 16 del 30 de septiembre de 2016, mediante el cual “se acordó fijar los valores de las tarifas, servicios y tasas que presta la Secretaría de Tránsito y Transporte y que son liquidadas por la sociedad de economía mixta ‘Movilidad y Servicios SAS’ (...)”.

El 4 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de segunda instancia, confirmó la nulidad que, en primera instancia, había proferido el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

Lea también: Vehículos matriculados en Floridablanca no pagarán ‘impuesto’

Floridablanca

En Floridablanca, Hernández Fernández inició el proceso en 2017, exigiendo la nulidad de la tasa por derecho anual a porte de placa establecida en el numeral 4 del acuerdo número 011 del 29 de diciembre de 2016.

El 16 de mayo de 2018, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga profirió sentencia, en primera instancia, declarando nulidad del mencionado numeral. El 30 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander ratificó esta decisión, tras considerar que la imposición del tributo “no está basado en un estudio económico sobre los costos del servicio (...) No se pueden determinar con claridad los servicios que prestará la autoridad de tránsito en relación con la administración de la carpeta de cada automotor, o cuáles son las medidas de seguridad vial de las que se habla (...)”.

Si bien, después de estas decisiones el demandante daba por hecho que ya este impuesto desaparecía de la larga lista de compromisos tributarios que asumen los ciudadanos del área, todo parece indicar que no fue así. Por lo menos, su interpretación es contradictoria a la de las entidades municipales involucradas.

“Sí se debe pagar”

Jorge Castro, secretario de Tránsito y Transporte de Girón, junto con su equipo de trabajo, explicaron a esta redacción que el derecho a porte de placa es una obligación vigente.

“El señor Rodrigo Hernández presentó una demanda para que se declarara la nulidad del artículo segundo, literal I, del acuerdo 016 del 30 de septiembre de 2016, que creó la tasa de derecho por porte de placa, soportado en que no existía el estudio de mercado que señala la ley. Se declara la nulidad en primera y segunda instancia (...), pero año a año el Concejo aprueba, a través de un proyecto de acuerdo, las tarifas que la Secretaría de Tránsito cobrará, a través de la sociedad de economía mixta”, precisó.

En este sentido, no habría soporte legal que no permita cobrar los derechos de tránsito porque actualmente está el acuerdo 109 del 22 de diciembre de 2019 donde señala los derechos de tránsito municipal. Entonces, “lo cuestionado está solo para el acuerdo 016 de 2016, no para el restante. El Tribunal no se pronunció respecto a la sustancia de si o no es procedente cobrar el derecho de porte de placa”, puntualizó.

Frente a este tema, también se refirió la Directora de Tránsito de Floridablanca, Eva del Pilar Plata.

La funcionaria comentó que según el fallo la nulidad solo era para lo establecido en el acuerdo 011 del 29 de diciembre de 2016. “Se había omitido el procedimiento de inclusión dentro del Estatuto Tributario del Municipio. Ya en el año inmediatamente anterior se hizo la corrección, se incluyó y fue avalado por el Concejo y adoptado por el Municipio”, acotó Plata.