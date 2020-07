Colegios públicos de Santander no volverán a clases presenciales este año

Luego de que la Secretaría de Educación de Santander consultara con la comunidad educativa, se decidió que los estudiantes de los colegios públicos en municipios no certificados continuarán con aprendizaje en casa durante lo que resta del año.

La encargada de esta cartera, María Eugenia Triana, explicó que se ha realizado una modificación al calendario escolar respecto al segundo semestre escolar de 2020, que culminará el próximo 20 de diciembre.

Una de las novedades, es que la Administración Departamental no aplicará la alternancia propuesta por el Gobierno Nacional. En los 82 municipios no certificados de Santander no habrá clases presenciales.

Aún se desconoce si los colegios del área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja se acogen a esta modalidad.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La Secretaria de Salud de Santander detalló que la decisión se tomó tras un diagnóstico realizado en días pasados a través de una encuesta realizada a padres de familia. “El 90% manifestó que no autorizaba el regreso de sus hijos a las aulas. Muchos niños conviven con mayores de edad y con condiciones de salud especiales”.

Además, se tuvo en cuenta que el 22% de los docentes que laboran en estos planteles educativos son mayores de 60 años. “Muchos de ellos tienen otras enfermedades y esto generaría un mayor riesgo para su salud”.

Igualmente, Triana reconoció que hay falencias en la infraestructura educativa del departamento. “Muchas escuelas no cuentan con suficientes baterías de baño ni lavamanos”.

Otra de las razones tiene que ver con los estudiantes en las zonas rurales. “Ellos requieren transporte escolar para llegar hasta las sedes. En los municipios este servicio se presta con rutas y no se ha revisado de qué manera se trasladarían estos menores garantizando el distanciamiento físico. Se tendrían que implementar muchas más rutas y eso representaría una alto costo”.

Otra de las preocupaciones es el comportamiento de la curva epidemiológica de COVID-19 en la región. “Día a día están aumentando los casos. En Santander ya son más de 20 los municipios con casos registrados”.

¿Cómo evitar la deserción?

Una de las mayores preocupaciones en la región es garantizar el acceso a los estudiantes a la educación virtual. Triana afirmó que uno de los grandes retos es fortalecer la calidad educativa. “Estamos enfocados en que los alumnos no se queden sin los contenidos académicos. Estamos haciendo gestión para tener un mayor número de computadores y conectividad en el departamento”.

La Secretaria de Educación confirmó que en los lugares donde no hay herramientas tecnológicas se continuarán entregando guías pedagógicas elaboradas por los docentes.

Igualmente, resaltó que los maestros están recibiendo capacitaciones para trabajar bajo la modalidad virtual. “Actualmente 700 profesores están recibiendo asesorías a través del Sena para la generación de contenidos. También hicimos una alianza con Google, para que 7 mil docentes se capaciten”.

Otra de las estrategias de la Administración Departamental es el programa de televisión ‘Presente profe’. “De esta forma queremos fortalecer más la educación, en el programa participan docentes y pedagogos. Los contenidos son muy completos y agradables, se está viendo en 14 departamentos del país. También se está transmitiendo a través de las emisoras comunitarias y del Ejército para que en las diferentes veredas donde no hay posibilidad de televisión se puedan educar a través de la radio”.

Vacaciones

Además, se estableció que desde el próximo lunes 13 de julio y hasta el 26 de julio tendrán unas vacaciones. “Los docentes también tendrán una semana de receso hasta el 19 de julio. Del 20 al 26 de julio tendrán una semana de desarrollo institucional, en la que estarán preparando los contenidos y la flexibilización de ellos”, indicó Triana.

Así mismo, se estableció que del 5 al 11 de octubre también se tendrá una semana de receso escolar para los alumnos.