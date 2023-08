$!Comunidad de Bucaramanga lleva 16 años usando un peligroso tubo de aguas negras como puente peatonal

Una vendedora de tintos, un arenero, un niño y hasta dos personas alicoradas se cuentan entre los que cayeron a las contaminadas aguas del Suratá o sufrieron lesiones al quedar ‘literalmente’, colgando del tubo.

Entre los que sobrevivieron y están ‘contando el cuento’ están Martha Villafrade, una vendedora de tintos que narró como “en 2016, salí de mi casa del Claverianos, agarré el carrito (de tintos), salí apurada, no le dije a mi hijo que me ayudara, me subí al puente, intenté cruzar, me resbalé y caí al río”.

La comerciante de 55 años aseguró que “se me partió todo, menos mal que no fueron los huesos sino los termos, el carrito, todo con lo que yo trabajaba. Me llevaron para el hospital y yo creo que fue un milagro que de semejante caída sólo tuve morados y raspones. Gracias a Dios no me pasó nada, pero por ahí no volví a pasar. Ahora vendo tintos pero en otro lugar para no tener que cruzar por el puente”.

Otra de las historias conocidas por esta redacción fueron las de dos amigos, que cada fin de semana departían tomando guarapo en La Cemento. De acuerdo con las versiones de la comunidad, “un día que estaba lloviendo, uno de ellos se emborrachó y el otro se lo llevó en el hombro. Cuando iban pasando por el tubo, como estaba liso, uno de ellos se resbaló pero se alcanzó a agarrar de las barandas. Al fin pasaron pero ‘se les quitó la borrachera’ de tremendo susto”.

Piden solución definitiva