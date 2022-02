Hablan los corporados

Para Jaime Andrés Beltrán Martínez, concejal de la oposición en Bucaramanga, “el resultado de esta encuesta, lamentablemente no dista mucho de la realidad. Es impresionante que la ciudad se esté hundiendo en la inseguridad y en otros problemas y no pase nada. La gente siente que el Concejo es ineficiente al ver que la ciudad se cae a pedazos, mientras la coalición mayoritaria de esta corporación se convirtió en un comité de aplausos de la Alcaldía”.

“En Bucaramanga hay tantos problemas y no hay dolientes. Nuestras denuncias no pasan más allá de una acción de un ente de control; por eso los concejos no son eficientes”, añadió.

A su turno, el corporado Fabián Oviedo, señaló que “estos resultados de la encuesta pueden ser observados desde diferentes factores, entre ellos, desde el componente de comunicaciones, que es una de las oportunidades de mejora que atenderemos este año”.

“El Concejo de Bucaramanga ha trabajado incansablemente por el bienestar de los búcaros en cosas como: rebajas tributarias, matrículas para jóvenes, la adecuación del centro de protección animal y la protección del agua y la vida de todos, por citar solo unos asuntos”, señaló.

“Por supuesto que hay más por hacer, pero será preciso que la gente conozca más nuestra gestión. La ciudadanía cuenta con sus concejales, y si en algún momento quieren acercarse a conversar con gusto los atenderemos”, puntualizó.