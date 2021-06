“Desafortunadamente se están viendo en las Unidades de Cuidados Intensivos muchos síntomas severos en esta población y fallecimientos. Un llamado a que, si hay alguna manifestación, en este momento, no sea a través de las aglomeraciones”, acotó.

¿Se habla de qué tipo de complicaciones?

De acuerdo con el intensivista, el COVID-19 es una enfermedad muy grave que afecta todo el sistema y los órganos del cuerpo. Sin embargo, la razón principal por la que los pacientes ingresan al servicio de urgencias es por la falta de oxígeno, debido a un pulmón afectado o una neumonía.

“Cuando hablo de una enfermedad grave, que hace que esta población acuda a un servicio a ocupar un cubículo de cuidado intensivo, es porque hace falla respiratoria. El compromiso pulmonar es tan severo que ya en un servicio de urgencias la suplencia de oxígeno que se pueda aportar no es suficiente y se requiere un monitoreo continúo y una ventilación mecánica porque ya la persona no es capaz por sí misma de ingresar ese oxígeno, y el pulmón enfermo no es capaz de transferir lo suficiente que requiere el cuerpo y por eso el paciente fallece”, explicó.

¿La estancia en UCI ahora es más larga?

Castillo indicó que esta enfermedad tiene una evolución de dos semanas aproximadamente, pero después de este tiempo quedan secuelas en el cuerpo. Es decir, si un paciente ingresa a UCI, su evolución depende de que el paciente tenga una sobre infección, que una bacteria llegue a su pulmón o que otro sistema como el riñón y el corazón empiecen a fallar.

Entonces a cada parte del cuerpo que falla hay que darle manejo y eso hace que la estancia en la UCI pueda ser más prolongada.

“Es verdad que el paciente está entrando más temprano a la unidad de cuidado intensivo y que tenga una duración más larga porque es una patología que está siendo más agresiva, llega en un estado más crítico que puede evolucionar a una estancia más prolongada en la unidad. Además, las personas están llegando en tan poco días con una enfermedad tan grave a falta de oxígeno, que la falta de oxígeno en el cuerpo hace que los otros sistemas fallen y el riesgo de mortalidad es mucho más elevado”, aseveró.

Hasta el pasado 20 de junio, la tasa de mortalidad en Santander era de 239,73 por cada 100 mil habitantes; en Bucaramanga era de 374,53, en Floridablanca de 301,08, en Barrancabermeja de 279,98, en Málaga de 221,48, en Piedecuesta de 206,60, en San Gil de 236,30 y Socorro de 237,90.

Entre tanto, la tasa de letalidad del departamento era del 3,17, la cual se encuentra por debajo de Norte de Santander que estaba en 4,78, pero por encima de la tasa nacional que era de 2,54.

¿Esto ha incrementado las solicitudes de terapia Ecmo?

El Presidente AMCI Santander agregó que la situación se ha vuelto tan compleja durante las últimas semanas que a terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (Ecmo, por sus siglas en inglés) ofrecida en la Fundación Cardiovascular de Colombia, para el caso de Santander, también está llegando cada día población más joven, desde los 18 años, así como gestantes.

Ecmo es una terapia que en ese paciente que tiene el pulmón críticamente enfermo y a pesar de la ventilación mecánica no es suficiente para transferir el oxígeno a la sangre, se hace el reemplazo artificial de las funciones del pulmón y/o el corazón por un tiempo prudente.

El programa Ecmo de la Fundación Cadiovascular de Colombia tiene capacidad instalada para la atención de 24 pacientes, pero la demanda insatisfecha es muy alta. Es decir, en estos momentos, por cada cubículo hay más de 10 pacientes en lista de espera.