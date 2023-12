$!Crítica situación en refugio de animales en Bucaramanga: buscan ayudas

Hace unas semanas la directora de La Manada Mutis fue diagnosticada por unas masas y quistes que aparecieron en sus senos, y ahora debe a someterse a tratamiento médico y a una cirugía para la extracción de dichas masas.

Ante el inicio de este tratamiento médico, la operación y el pos operatorio que debe enfrentar próximamente la mujer, se dificulta la generación de recursos para la alimentación que necesitan estas mascotas.

Las constantes diligencias y citas a las que debe acudir en IPS y EPS también han impedido que esta animalista dedique el tiempo y los cuidados que demandan estas decenas de ‘peluditos’.

“Últimamente he tenido que bajarles las raciones de comida, o rendirles las croquetas con sopa, cosa que me parte el corazón, porque sé que ellos no quedan llenos”, indicó la directora de La Manada Mutis, quien solicitó la reserva de su identidad.

La Manada Mutis completa 16 años rescatando, cuidando y entregando en adopción animales rescatados de malos tratos y abandono en Bucaramanga. Ahora, este albergue acude al buen corazón de los santandereanos para contribuir con el sostenimiento de estos 180 ‘peluditos’.

“Las personas nos pueden ayudar con bultos de concentrado para perros o gatos, nosotros vamos y los recogemos. También nos pueden apoyar con donaciones a las cuentas de Nequi Daviplata 313 852 7761 o por ahorro a la mano 13138527761”, precisó la directora del refugio.