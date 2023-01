Denuncian que EPS no cumple con medicamento de niña con enfermedad huérfana en Bucaramanga

Al respecto, Andrea Contreras, tía de María Paz, la niña con Hipofosfatasia, manifestó que “mi sobrina fue diagnosticada el año pasado con esta enfermedad huérfana. Esta requiere el uso constante de un medicamento que es aplicado tres veces por semana”.

Contreras dijo que “cuando María Paz estaba hospitalizada era oxigeno dependiente y cuando se le aplicaba el medicamento Hipo Fostataza, una inyección de aplicación subcutánea, que es de alto costo, la niña había evolucionado muy bien y hasta se le había suspendido el oxígeno”.

Sin embargo, la tía de la menor denunció que “por la negligencia de la EPS Sánitas no se le siguió dando el medicamento. La niña volvió a padecer e dolores muy fuertes y nuevamente está sin oxígeno”.

Los familiares de la niña informaron que “interpusimos una acción de tutela integral que falló a favor de María Paz, hubo un desacato por parte de la EPS y durante esta semana hubo una sentencia al desacato que ordenas dos días de cárcel y una multa a Sánitas”.

No obstante, la tía de la menor aseguró que “estas medida no ayudan en nada porque el medicamento no está y eso es lo que requerimos. Estamos acudiendo a todo, a personas que tengan el medicamento o que nos ayuden a difundir el mensaje”.

Actualmente la niña se encuentra hospitalizada y con fuertes dolores que la aquejan.