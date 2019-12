“Vivo en Lebrija. Madrugamos con mi esposo para estar a las cinco de la mañana en la Oficina de Pasaportes, porque por internet fue imposible sacar cita. Como a las 10:00 a.m. salió un funcionario, y gracias a Dios nos entregó un ficho. Todavía estamos esperando a que nos llamen”, dijo la mujer, cuando eran cerca de las 11:30 a.m. de este lunes.

“Esos son los tramitadores. Ya son conocidos. En la fila la gente comenta que ellos sacan las citas más rápido. Es como la corrupción, pasa en frente de todos, pero nadie hace nada para parar ese negocito. Ellos se quedan con la mayoría de turnos que se asignan por internet. Hay anomalías con esa plataforma, porque tan pronto se habilita uno ingresa y ya no quedan cupos”, comentó a Vanguardia otra usuaria de la Oficina de Pasaportes.

“...Primero deben pagar, si no, no se apartan las citas...”.

“Duré 15 días tratando de apartar la cita por internet y no pude. Vivo en Barrancabermeja y tuve que venir hasta Bucaramanga para sacar la cita y poder tramitar mi pasaporte. Me gané una beca para estudiar en España, y por eso tengo afán de obtener el documento”, aseguró una usuaria de la Oficina de Pasaportes de Santander, quien prefirió reservar su nombre.

Largas filas

La ciudadanía asegura que, a raíz de que es muy difícil programar citas mediante dicha plataforma, diariamente se forman largas filas de usuarios que buscan tramitar su documento de viaje.

En la visita que realizó Vanguardia a la Oficina de Pasaportes se evidenció dicha situación. Cerca de una docena de ciudadanos entrevistó este medio de comunicación, y todos afirmaron que fue imposible programar una citación a través de la referida página web.

Una mujer de la tercera edad, que hacía fila con su esposo, comentó que “desde el primero de noviembre estamos tratando de sacar la cita por internet y no pudimos. La nieta nos ayudó, pero la plataforma ni si quiera da tiempo de diligenciar los datos y se cierra.

“Tratamos y tratamos, desde las 7:30 a.m. como se indica, pero el resto de veces no hubo cupos. Menos mal que, por ser adultos mayores, nos dieron la prioridad y nos entregaron ficho. Pero hubo gente que hizo la fila desde las cuatro de la mañana y que le tocó devolverse porque se quedaron sin turno. Hay muchas fallas en la programación de citas”, expresó.

¿Qué dice la gobernación?

Yolanda Zabala, coordinadora de Pasaportes en Santander, explicó que “es importante que la comunidad conozca que nosotros no manejamos la plataforma. Este trabajo lo hace un equipo de ingenieros de la Gobernación. Me reuní para hablar al respecto con el Secretario encargado de las TIC’S, y me dijeron que es imposible apartar citas para tantos usuarios. Al día se habilitan 200 citas, pero tenemos a cerca de mil personas buscando un cupo.

“Esta situación hace que el sistema colapse. Por este motivo dispusimos atender personas de forma presencial, para quienes tuvieron problemas con su registro por internet”, agregó la funcionaria.

Sobre la denuncia de los tramitadores particulares, Zabala dijo que “en todos lados vemos a este tipo de personas. Desde que llegué al cargo, en febrero pasado, he trabajado para acabar con los tramitadores, denunciado la situación hasta con Espacio Público. También detectamos que a la vuelta de la Oficina existe un internet, y que desde allí nos llegan muchas solicitudes de citas, con unos 15 correos diferentes. Podría tratarse incluso hasta de un delito informático”.

“Constantemente hablo con el personal de trabajo para dejar muy claro que no se permiten favores ni ayudas para los trámites. En la Oficina está rotundamente prohibido este tipo de favores. Uno ve caras, no corazones, pero hasta el momento no hemos sorprendido a ningún empleado aliado con los tramitadores. Es un poco complicado de evidenciar”, precisó la Coordinadora de la Oficina de Pasaportes.

Dato: La Oficina de Pasaportes dio a conocer que tiene cerca de mil documentos listos para entregar, y que los usuarios no han reclamado. Quienes no reclamen a tiempo su documento de viaje, el mismo será devuelto a Bogotá, según lo informado por dicha dependencia.