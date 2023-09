Esto ha llevado a que la disponibilidad de pasaportes y visas a partir del mes de octubre esté en entredicho, pues si bien desde el Gobierno se aseguró que se iba a declarar la urgencia manifiesta, el actual contratista, Thomas Greg & Sons, que es la entidad que en este momento estaría en capacidad de seguir produciendo los documentos, aseguró que no tiene intención en seguirlo haciendo.

Caos en la Oficina de Pasaportes

Lea también: Cancillería declaró urgencia manifiesta por no adjudicación de licitación de pasaportes

“¿Qué se ha creído la Gobernación de Santander? Yo, como ciudadano, he venido planificando mi viaje con anticipación y ahora realizar trámites adicionales para obtener mi pasaporte me frena todos mis planes. Lo peor es que si no viajo en el tiempo estipulado perderé mi opción laboral”, dijo Luis Mario Moreno, otro de los ciudadanos que en estos momentos se encuentra esperando la obtención de su pasaporte.

“A mí me parece que es clave aumentar el personal y los recursos disponibles, así como implementar estrategias que agilicen el proceso de tramitación de pasaportes, como la ampliación de horarios de atención o la implementación de citas en línea”, dijo Javier Alonso Moreno, otro de los ciudadanos afectados con esta situación.