Lo que sucedió en el barrio San Martín y sector aledaños, en la Comuna 9 de Bucaramanga, no es más que una crónica de una emergencia anunciada. Van cuatro eventos en los últimos 10 años, por falta de una obra que permita darle manejo a las aguas lluvias. Los mismos habitantes de la zona no descartan que la furia de la naturaleza vuelva a golpearlos y los efectos sean cada vez más devastadores.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, las intensas precipitaciones que arreciaron en la ciudad durante la tarde y noche del lunes 13 de junio, no solo causaron pánico y desesperanza entre las más de 30 familias que resultaron afectadas por el agua y el lodo; la infraestructura vial y el equipamiento urbano quedaron destruidos.

La corriente de la quebrada La Iglesia inundó casas y vías, levantó aproximadamente 350 metros de pavimento; los parques, incluyendo el extremo, quedaron prácticamente sepultados por el lodo. Los carros que estaban estacionados en el espacio público no se salvaron de los estragos, las estructuras alcantarillado se quedaron sin tapas y el muro que divide las dos canchas en un tramo aproximado de 20 metros cayó y la dimensión restante podría colapsar en cualquier momento.

Juan Bautista Sepúlveda Amaya, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Sol, indicó que este sector también sufrió las inclemencias de los fenómenos de la naturaleza.

“Nosotros ya venimos anunciando lo que puede suceder porque no hay canaletas, colector, sumideros, ni muros de contención. Le corresponde a la Empas realizar las obras. Cuando llueve demasiado duro como el lunes, el caudal de la quebrada crece, se rebosa y se produce la avalancha. El problema no es de aguas negras, es de aguas lluvias porque estamos recibiendo, en esta parte, todo lo que viene de Morrorrico, Cabecera, La Aurora y Lagos del Cacique. Si un día se llegan a represar las aguas de las quebradas La Flora y La Iglesia, acaban con toda esta zona y no habrá tiempo para lamentaciones”, aseveró.

De acuerdo con Sepúlveda Amaya, “necesitamos que el Tribunal Administrativo de Santander falle para que se puedan realizar las obras que se requieren porque con una avalancha peor que la de anoche se puede desaparecer los barrios El Sol, parte de Quebrada La iglesia y totalmente San Martín. La emergencias del lunes fue mucho más violenta que las anteriores por la corriente del agua y todo el material que traía”.

Por su parte, Jhon Utrera Calderón, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Martín, dijo que esta nueva emergencia, se da por la no intervención de las obras que ya el mismo Gobierno Local tiene conocimiento. “Hay un problema que no ha solucionado ni la Alcaldía, tampoco Empas, ni la Cdmb y hasta la Gobernación. Hay que hacer una ampliación de la canalización y llevamos 10 años en la espera”.

“Ya las aguas lluvias y negras, más la problemática de las quebradas que bordean la zona, ponen en peligro a la comunidad y por eso es que se desborda el río, cuando llueve se mete al barrio y viene a parar todo lo de arriba hasta el Parque Extremo y a su paso, va dejando la problemática en las viviendas de San Martín, como ocurrió la noche del lunes”, anotó.

Los presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes de los barrios San Pedro Claver, Los Soles y La Libertad comunicaron que desde hace seis años han pasado más de 30 cartas, derechos de petición, tutelas e informes de la problemática, pero las entidades correspondientes no les dan solución.