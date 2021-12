En Bucaramanga, instalan mesa técnica para evitar posibles disparos del cobro del Impuesto Predial

Nuevamente se formó el alboroto con la futura entrada en vigencia del reavalúo catastral de predios localizados en Bucaramanga, sin duda como consecuencia de los ‘remiendos’, los fallos judiciales y en general las constantes postergaciones que ha vivido Bucaramanga en ese sentido.

Los contribuyentes han especulado por lo que pueda pasar con el catastro y por los supuestos aumentos del cobro del Impuesto Predial Unificado que se ven venir para el próximo 2022.

Así las cosas, la Alcaldía de Bucaramanga informó ayer que se instaló una especie de mesa técnica con él Área Metropolitana, entre otras cosas, para resolver estas dudas y calmar los ánimos.

La idea es lograr una aplicación equitativa y responsable de la actualización catastral, que regiría a partir del próximo año, de tal forma que no dispare los cobros de la citada contribución, tal y como lo temen muchos contribuyentes.

El anuncio lo hizo Saharay Rojas Téllez, secretaria de Hacienda Local, con miras a resolver dudas que han surgido tras un eventual aumento del cobro de ese tributo.

Como se recordará, en 2022 sí debe ponerse en marcha la actualización catastral, la misma que había quedado suspendida por una serie de demandas que en un principio dieron como resultado la aplicación de medidas cautelares, lo que había congelado los incrementos.

Según la funcionaria, “de los casi 80 mil predios que conforman la segunda fase, la mayoría solamente presentan incremento del IPC, dado que son predios que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; y la mayoría de estos predios se encuentran en zona residencial”.

“Los predios que representan un crecimiento de valor son los que no se encontraban incluidos dentro de la base catastral. Es decir, se presentarán variaciones en los predios que no estaban antes de la base y, por tanto, no estaban tributando en el Municipio”, argumentó Rojas Téllez.

Según dijo la funcionaria, el alza para los predios de los sectores en donde se efectuó la actualización catastral, “no sería mayor al 30%”.

No obstante, dijo que, en su momento, con el Concejo de Bucaramanga se buscarán alivios y descuentos por pronto pago; de tal forma que no afecte tanto los bolsillos de los bumangueses.