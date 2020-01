Pasadas las 2:00 p.m. de este martes se iniciará la primera marcha de este año contra algunas decisiones del Gobierno Nacional y el poco avance que ha tenido la discusión de las 13 peticiones presentadas por diferentes sectores a finales del 2019.

La movilización tiene como punto de partida la sede principal de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Aunque oficialmente el recorrido de la movilización es sobre la carrera 27, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, no descartan que la marcha también avance por otras vías.

Se calcula que la marcha llegará hacia las 6:00 p.m. a la Puerta del Sol, donde se realizará un cacerolazo.

Lea también: Así se llevarán a cabo las movilizaciones este martes en el país

Anormalidad académica

Debido a la jornada de movilización, la Administración de Juan Carlos Cárdenas decidió suspender las clases en los colegios públicos de Bucaramanga. En los otros municipios del área metropolitana habrá clase solo en la jornada de la mañana.

Nohora Caceres, secretaria General del Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander, confirmó que el gremio de maestros se unirá a la protesta pasadas las 4:00 p.m. para hacer parte del cacerolazo. “Continuamos con la movilización que se inició el 21 de noviembre del año pasado. A pesar de la gran convocatoria el Gobierno no ha resuelto nada del pliego de peticiones”.

Una de las razones de esta marcha tiene que ver con los asesinatos de líderes sociales. “En lugar de proteger la vida y garantizar la integridad de los dirigentes sindicales y sociales, lo que encontramos es que a 20 de enero ya se contabilizan al menos 19 líderes asesinados. No hay voluntad, el Gobierno se sienta a hablar con gente que no nos representa”.

Además, Cáceres anunció que hacia final de mes se reunirá la junta nacional de Fecode y el CUT para determinar un cronograma de actividades y más movilizaciones que serán articuladas con organizaciones sociales a lo largo del primer semestre de este año.

Lea también: Con tutela buscan que se revisen protocolos del Esmad en las protestas

En defensa del páramo de Santurbán

Danovis Lozano, concejal de Bucaramanga, expresó que otras de las razones de la movilización es la protección de los ecosistemas de la región. “En Santander queremos garantizar la protección del páramo de Santurbán, pedimos que el Anla niegue la licencia ambiental de explotación minera en esta zona”.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos sociales y Ambientales del Concejo, recalcó que la marcha también se debe a la reforma tributaria aprobada por el Gobierno Nacional y el aumento de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

En la mañana de este lunes se reunieron autoridades y líderes de diferentes sectores para ultimar detalles respecto a la jornada de protesta. Lozano subrayó que “la idea es proteger los derechos humanos de todos los manifestantes que vayan a movilizar. Habrá gestores de paz que acompañarán la marcha”.

El cabildante resaltó también que la Policía aseguró que el Esmad estará ubicado en algunos puntos y solo intervendrán como última opción, luego de agotar el diálogo, para de esta manera evitar casos como el de dos estudiantes que perdieron sus ojos el año pasado.

“Esperamos que no haya ninguna interferencia del Esmad, que los estudiantes puedan salir tranquilos y que las comisiones de derechos humanos acompañen en la marcha y en puesto de mando unificado de la Policía. Confiamos en que será una jornada pacífica, con cultura, Bucaramanga seguirá siendo ejemplo”, indicó Lozano.

Lea también: Procuraduría pide a la Policía la suspensión inmediata del arma con la que le dispararon a Dilan Cruz

Estudiantes

José Anderson Arboleda Lamus, representante Estudiantil ante el Consejo Superior de la UIS, resaltó que el objetivo de las movilizaciones es hacer ver el rechazo de la ciudadanía hacia varias iniciativas del Gobierno Nacional. “Con la Ley de Crecimiento Económico se siguen otorgando exenciones de impuestos a las personas más adineradas, mientras que se recarga a los pobres. Este es solo uno de los tantos motivos para seguir saliendo a las calles”.

Igualmente, Arboleda recordó que los reclamos están condensados en el pliego de peticiones de 13 puntos presentado por el Comité Nacional del Paro, en el que participan organizaciones sociales.

Además el líder estudiantil señaló que el presupuesto que recibe la educación no es suficiente. “Por más que el Gobierno se llene la boca diciendo que va a destinar $4 billones más para la educación superior, es insuficiente para mantener el funcionamiento de la educación pública, es decir, para el pago de profesores, trabajadores y gastos administrativos. Ese dinero realmente se invertirá en infraestrucrura, para tapar elefantes blancos que dejaron administraciones pasadas como la sede de la UIS en Floridablanca”.

Lea también: Los cambios que tendría el proyecto de ley que reglamenta la protesta social

Arboleda detalló que la concentración de estudiantes se iniciará desde las 7:00 a.m. para ultimar los preparativos de la marcha, adelantar actos culturales e informar a la comunidad sobre los motivos de la movilización. “Quienes no puedan asistir, pueden acompañar a la protesta desde sus casas con una cacerola y una cuchara, haciendo el ruido para que el Gobierno Nacional sienta que sí hay motivos”.

En cuanto a la reunión realizada esta mañana, el líder estudiantil expresó su disgusto por la presencia de representantes del Ejército Nacional. “No es competencia de los militares resguardar el orden de la ciudad, eso es función de la Policía Nacional, el Ejército está para cuidar la soberanía nacional y cuidar las fronteras”.

Arboleda acusó a la Policía Nacional de vulnerar los derechos humanos en anteriores marchas. “Por ejemplo el pasado 8 de octubre nos cogieron a bolillo, en realidad ni siquiera fue la fuerza disponible y el Esmad, fueron los policías con macana en mano. Para ellos las marchas son una confrontación”.

Plan de movilidad

Ante esta situación, la Alcaldía de Bucaramanga anunció que se dispondrá de un plan de movilidad para mitigar la congestión vehicular y garantizar vías alternas con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Metrolínea. Los vehículos podrán circular por las carreras 26 y 28, entre calles 10 y 58.

Si transita de norte a sur desde el sector de San Francisco y Barrio Alarcón, utilice las carreras 13,18, 22 o 24, y por estas vías tome hacia el centro y el occidente de la ciudad, o tome la Av. Quebrada Seca, la carrera 9, el Puente Provincial y la Ciudadela Real de Minas hasta el Puente el Bueno, para conectar con la Autopista al Sur.

Desde el Barrio San Alonso, tome la Av. Quebrada Seca al oriente y siga su recorrido al sur por las carreras 33, 33ª de Megamall y carreras 35, 39 o 40, que le permitirán conectar con el Barrio Terrazas y la carretera antigua.

Los conductores que se movilizan desde el sur de la ciudad tienen las siguientes opciones:

Seguir por la Autopista en sentido sur-norte hasta el Barrio Antonia Santos sur y girar a la derecha por este sector para conectar con la vía antigua, a tomar la carrera 33 al norte o la Av. González Valencia.

Tomar la carretera antigua desde el Puente Provenza o desde el sector de Miradores de San Lorenzo hasta la carrera 45 del Barrio Terrazas, para buscar la calle 56 y seguir al oriente de la ciudad.

Tomar el Puente de Provenza al occidente y buscar el Intercambiador El Bueno para acceder a la vía a Girón o la Ciudadela Real de Minas. Otra opción desde el sector de Provenza es buscar la conexión con el Barrio San Luis hasta el semáforo de la vía a Girón, para seguir hacia ese Municipio o a otros sectores del occidente y centro de la ciudad. Tomar el Anillo Vial e ingresar por la vía Girón – Bucaramanga o la calle 45.

Desde el Intercambiador El Bosque, tomar la paralela a la Autopista, sentido sur-norte.

Tenga en cuenta que ya en el centro de la ciudad, puede igualmente movilizarse por las carreras 13,18,22 o 24 para transitar de norte a sur y por las carreras 14,17,19 y 21 para conducir de sur a norte.

Respecto al desplazamiento entre el oriente y el occidente, las autoridades viales permitirán el paso controlado de vehículos cuando la distancia de proximidad o avance de la marcha lo permitan, a través de las intersecciones via-les de la carrera 27 con calle 56, Av. La Rosita y Calle 48.

Metrolínea presentará restricciones y ajustes en varias rutas

Una vez inicie la manifestación desde la Universidad Industrial de Santander después de las 2:00 p.m., la ruta P6 desviará sentido: norte – sur por las carreras 21 y 22. Una vez avance la movilización será suspendida hasta nueva orden.

Otra de las rutas que se verá afectada será la AB1 cuando la movilización llegue a la carrera 27 con calle 36. En este sector será desviada por la calle 48 para bajar hacia el occidente y subir por la calle 33 para así normalizar su recorrido.

Advertimos que si la movilización se concentra sobre el sector de la Puerta del Sol, el Ente Gestor procederá a suspender totalmente la operación por el corredor de la autopista a la Quebrada Seca por la diagonal 15. Así las cosas, recomendaríamos tomar los servicios de las rutas: P8, P13 y P10 si nuestros usuarios requieren conectarse con el sector de la UIS y el centro de la ciudad respectivamente.

En la medida en que avance la manifestación, Metrolínea reportará en tiempo real por sus redes sociales institucionales, los pormenores de esta eventualidad y los reportes de la operación.

Si no es completamente necesario, procure no utilizar su vehículo particular en horas de la tarde de este martes, y en su lugar acuda al transporte público; así evitará inconvenientes por retrasos para llegar a su sitio de destino.

Asimismo, la Alcaldía de Bucaramanga sugiere a las entidades y empresa de la ciudad, trabajar en jornada continua hasta las 4:00 p.m., para que los desplazamientos de los ciudadanos a sus hogares se realicen sin contratiempos.