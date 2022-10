Jorge Luis Ávila León es un estudiante residente de Cirugía Plástica de la Universidad Industrial de Santander, quien recibió el galardón 'Professor Aikawa Young Investigator Prize'.

El logro se obtuvo con el proyecto de investigación ‘Use of a dermal matrix produced in a tissue bank with skin autografts in burn patients. A comparative study in a Colombian population’, presentada en la edición 21 del Congreso Mundial de Quemaduras, organizado por la ISBI (International Society for Burn Injuries). Este galardón es otorgado a los mejores trabajos de investigación en pacientes con quemaduras, realizados por investigadores jóvenes en todo el mundo.

Lea también: Reconocen al HUS como uno de los hospitales mejor equipados de Latinoamérica

“Participé como ponente, donde presenté un apartado del proyecto de grado de Residente de cirugía plástica, estética y reconstructiva de la Universidad Industrial de Santander, que básicamente aborda los resultados comparativos del uso de un tipo especial de tejido dérmico producido en un banco de tejidos con injertos de piel para cubrimiento de pacientes con quemaduras”, explicó Ávila León.

Le puede interesar: Hallan piezas de gran valor histórico durante remodelación del parque principal de Girón

Este evento congrega a profesionales en cirugía plástica y especialidades médicas profesionales, además de trabajadores de la salud afines al manejo de los pacientes quemados de todo el mundo, se abordan temas relacionados con prevención, educación, manejo quirúrgico, epidemiologia, rehabilitación, cuidado intensivo, manejo del dolor, manejo de cicatrices, control de infecciones e investigación en el campo, entre otros.