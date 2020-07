Veedores ciudadanos y comunidad en general advierten los retrasos en la entrega del Portal Norte de Metrolínea, y se preguntan por qué este proyecto pasó de costar $31 mil 824 millones inicialmente a un valor actual de $39 mil 240 millones.

Las inquietudes de la ciudadanía no acaban ahí. Los bumanguese también señalan que hasta la fecha no existe ninguna oferta de rutas para dicha estación, ni diálogo con habitantes del sector al respecto. Temen que “pase lo mismo del Portal Girón”, cuya construcción terminó en 2018 pero aún no está en servicio al público.

La proyección es que el Portal Norte de Bucaramanga tenga capacidad para movilizar a cerca de 40 mil pasajeros diariamente. Inicialmente, se anunció que se entregaría a la ciudad en septiembre del año pasado.

La información que obtuvo este medio advierte que el proyecto sufrió un ‘tropiezo’ a raíz de una “fractura geológica”, que tuvo que ser intervenida para garantizar estabilidad del terreno. ¿Este tipo de fenómenos se pueden atender con obras? Vanguardia consultó a un experto.

“Incidencias colaterales”

De acuerdo con los datos plasmados por el contratista de la obra y Metrolínea, en las actas de prórrogas en tiempo (3) y de adición presupuestal (1), las demoras e inversiones adicionales del proyecto se deben a dificultades relacionadas con una considerable falla que se detectó el año anterior en el predio en donde se levanta dicha estación.

Según tal información, los más de siete mil millones y el tiempo sumados a los trabajos de construcción se efectuaron para la “implementación de actividades para la atención de la fractura geológica surgida sobre el terreno en mayo de 2019”. Los documentos señalan que también se tuvieron que intervenir “incidencias colaterales” que perjudicaron el cronograma.

Hace 10 años, el entonces gerente de Metrolínea, Francisco Rueda, advirtió que para obtener el permiso requerido para construir en tal predio “tuvimos que gestionar un estudio de microzonificación sísmica a baja escala, para identificar el verdadero riesgo en el lote”.

Para garantizar la estabilidad del Portal Norte, Metrolínea tuvo que contratar obras de contención y reforzamiento estructural. Vanguardia trató de dialogar con la Gerente de Metrolínea en la actualidad, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo un pronunciamiento.

Hablamos con el geólogo Jorge Meza Ortíz, director del programa de Geología de la Universidad de Santander, Udes, sobre la viabilidad que existe para intervenir con obras una “fractura geológica”. Este experto aclaró que es preciso conocer este caso en detalle para poder emitir un concepto “objetivo”.

No obstante, señaló que dependiendo de la situación, “una fractura se puede corregir con la aplicación de geotecnia y trabajos en el suelo, subsuelo o la obra misma. Incluso, la misma afectación que da la falla y el nido sísmico de Bucaramanga se pueden corregir y prevenir mediante un buen planeamiento geotécnico, y ejecutando obras sismorresistentes”.

En 2018, casi medio año después de iniciadas las obras de dicho portal, la Alcaldía de Bucaramanga indicó que era necesaria la construcción de una a pantalla anclada “para darle estabilidad al terreno donde operará el patio-taller”.

“Que no pase lo de Girón”

El Portal Girón de Metrolínea espera la ejecución de obras adicionales, para que pueda ser habilitado, aunque hace dos años se construyó.

Daniel Gil Niño, edil del Norte de Bucaramanga, manifiesta que “supuestamente las obras están por terminar, pero ni han pasado a ver qué rutas necesitamos o cuáles van a poner. Hace más de 10 años esperamos el portal; estamos mal de transporte, por eso se disparó la piratería en la zona. Esperamos que el Portal Norte opere desde inicio de 2021, y que no pase lo de Girón, en donde no hay ni un solo bus en servicio”.