$!Historia del joven campesino que conmovió a toda una competencia ciclista en Santander

Sin embargo, entre los corredores, llamó la atención la presencia de un joven que disputó la carrera con botas de trabajo, similares a las famosas ‘punta de acero’ que usan los trabajadores de la industria, y con una antigua bicicleta de hierro que compró en $400.000 y cuyo peso puede ser hasta de 15 kilogramos.

Se trata de Oscar Javier Duarte, un habitante de la vereda El Reposo de Carcasí, Santander, que lleva cerca de un año entrenando en el sector rural y soñaba con disputar su primera competencia ciclística.

“Yo me dedico a trabajar, me toca sacar ‘papita’, una vez que otra me toca ordeñar, ‘tirar la teta’, pero en mis ratos libres yo monto en bicicleta”, manifestó Duarte García en una entrevista al medio digital Málaga Vive.