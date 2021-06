En Santander se han recibido unas 372.337 dosis de CoronaVac, que es la vacuna fabricada por la farmacéutica china Sinovac Biotech.

Comportamiento epidemiológico

Frente a la situación de la pandemia que se vive en estos momentos y basados en el trabajo que vienen haciendo, los cinco profesores opinaron que “el brote actual de COVID-19 no es una consecuencia de una baja efectividad de las vacunas usadas en el país. El brote se debe a una falta de estrategias poblacionales para prevenir la transmisión del virus de una persona infectada a una persona susceptible. En particular, la ausencia de una estrategia para identificar personas infectadas que no tienen síntomas pero que transmiten el virus a otras personas”.

Ese grupo de personas infectadas, sin síntomas, es alrededor del 40% de todas las personas infectadas con SARS-CoV-2 y es responsable de la ocurrencia de la gran mayoría de las infecciones.

“Si no se identifica a estas personas por medio de una estrategia de pruebas masivas y entrega oportuna de resultados, no se puede evitar que transmitan el virus a otras personas. En consecuencia, los brotes y las muertes continuarán ocurriendo periódicamente. Lamentablemente, los brotes no se pueden detener por medio de la atención a los casos sintomáticos, sin importar el número de camas de UCI con las que contemos”, subrayaron.

A su juicio, la vacunación ayuda a disminuir la mortalidad y la aparición de nuevos casos. Así las cosas, cada ciudadano tiene el deber de ser solidario y vacunarse, para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos, y a todos los colombianos, al igual que continuar haciendo uso del tapabocas, practicar el distanciamiento físico, el lavado de manos y evitar aglomeraciones.

“No obstante, las autoridades de salud tienen el deber de implementar y hacer seguimiento al cumplimiento de estrategias para prevenir la diseminación del virus, al tiempo que aceleran la administración de vacunas a toda la población”, añadieron.

Lea también: Vacunarse es un paso, no significa haberle ganado la batalla al Covid-19

¿Bajó el número de muertes con la vacuna?

A propósito del mencionado estudio, se hace preciso resaltar que investigaciones realizadas en Colombia, incluyendo análisis efectuados por investigadores de Bucaramanga, han mostrado que el número de muertes en personas infectadas de más de 80 años ha sido menor que el número de muertes en personas más jóvenes durante el presente pico de la pandemia y que en picos anteriores, antes del inicio del Plan Nacional de Vacunación. Esto sugiere, a juicio de los investigadores, que las vacunas usadas en el país son eficaces para reducir la mortalidad en personas mayores de 80 años.

“En particular, estos estudios permiten tener mayor confianza en el uso de CoronaVac, ya que casi todos los mayores de 80 años han recibido esta vacuna, de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, este tipo de análisis se basa en la comparación de grupos y no permite tomar en cuenta características del individuo que pueden incrementar su riesgo de tener COVID-19 severo o morir de esta enfermedad”, indicaron.

Entre tanto, aclaran que los resultados de esos estudios se consideran sugestivos, pero no concluyentes, porque es imposible tomar en cuenta quién había recibido CoronaVac y quién no, quién había recibido una o dos dosis, quién era obeso y quién no, o quién tenía antecedentes de enfermedad pulmonar crónica o no. Estos aspectos sí fueron tenidos en cuenta en el análisis realizado por el grupo de epidemiólogos con la información de los casos de COVID-19 de Bucaramanga.