$!La Ruta del Misterio: La belleza inexplorada de Betulia, la ‘niña blanca’ de Santander

Su altura es mucho menor que ciudades como Bogotá y Tunja, pero a diferencia de estas, Betulia siempre tiene nubes, no importa si hace calor, si hace frío, si llueve o hace sol. Esto se observa con más detalle en el llamado ‘Salto blanco’ , una caída de agua de casi 500 metros de profundidad que se encuentra prácticamente seca y era considerada un lugar sagrado por las tribus aborígenes que habitaron estos terrenos.

A Betulia la llaman ‘la niña blanca’ por múltiples razones. Cuentan sus pobladores que el sustantivo ‘niña’ se le acuñó porque nunca creció, no logró un desarrollo debido al aislamiento y al olvido en que la dejaron. Por otro lado, el adjetivo ‘blanca’ hace referencia a las nubes que rodean la zona y las fachadas de la iglesia y las casas, que por mucho tiempo tuvieron este color.

El terreno es una zona verde donde hay múltiples círculos cubiertos con piedras , las cuales protegían las tumbas de saqueadores. Esto, por supuesto, no fue impedimento para que ‘el letargo’ en el que se encontraban los indígenas enterrados fuera profanado. Muchos han sido los que han llegado a saquear las tumbas en busca de riquezas. En el terreno, dicen, habría cerca de 200 sarcófagos de este tipo.

A unos cuantos metros del ‘Salto blanco’ , convertido en un impresionante acantilado, se encuentran los restos arqueológicos de lo que fue un cementerio indígena. No se sabe con exactitud a qué tribu pertenecía, pero por su ubicación, lo más probable es que fuera del pueblo yariguí.

En el lugar, la atmósfera es misteriosa y demasiado tranquila. Dicen que las almas de quienes estuvieron y todavía se encuentran enterrados allí son muy delicadas, no les gusta que el sitio sea alterado. Por eso, apenas llega algún turista, las nubes empiezan a bajar. Otoniel Plata Prada, capataz de la finca nos invita a que gritemos, pues entre más ruido se haga, más rápido aparece la nube.

“Yo los he escuchado, se sienten ruidos, como idiomas extraños, pareciera que estuvieran molestos. Cuando yo entro al sitio, ellos se van calmando”, relató Plata Prada.

Tierra colores

Metros antes de llegar al casco urbano, se encuentra uno de sus más mágicos y bellos tesoros: ‘el desierto de los siete colores’. Un terreno donde la arena parece pintada con múltiples tonalidades de rojo, naranja, ocre, marrón y amarillo.

En este espacio árido, la erosión le abrió paso a diversas montañas con figuras de mujer. Cuentan que esta es la madre naturaleza, que quiere levantarse y vengar el daño que hemos hecho.

“Han pasado muchos años y esto no se ha acabado. A pesar de que aquí vienen motos y niños a pisarla, su forma no se pierde. Un amigo geólogo nos dijo que esto no tenía explicación, porque después de que tanta gente le pasa por encima, sigue intacta”, dijo Euclides Gómez, habitante de Betulia.

Pasos más adelante, nos encontramos con uno de los tantos bosques de pino que se encuentran en la región. Caminamos por este terreno silencioso, tranquilo y cubierto por cientos de hojas que están en el piso y que ahora son marrones.