Una nueva protesta tuvo lugar ayer en ‘Paso Malo’, en el norte de Bucaramanga, en la vía Palenque - Café Madrid. Esta vez, el detonante fue el accidente en el que una mujer perdió sus piernas al ser arrollada por una tractomula cuando transitaba en moto por la zona. El horror de este hecho movilizó a la ciudadanía de los barrios Betania, Bavaria II, Café Madrid y otros asentamientos aledaños.

Más de 300 personas se reunieron en el sitio para mostrar su descontento ante las pérdidas humanas y los accidentes que ocurren de manera frecuente en el lugar.

Wílmer Rodríguez, uno de los asistentes a esta jornada, señaló que están cansados de los ‘pañitos de agua tibia’ que las administraciones ofrecen a las personas que transitan o residen en el sector. “No queremos más muertos, ni familias sufriendo”, dijo el hombre.

La protesta duró hasta las 2:00 p.m., cuando el secretario del Interior, Manuel Antonio Vásquez, se dirigió al sector para ofrecer soluciones a los manifestantes.

Como ‘bandera de paz’, se llevó maquinaria amarilla a la zona con el fin de estabilizar las ondulaciones que se presentan en la vía.

Por otro lado, se informó a la comunidad que Findeter tendrá que cumplir con las obras de mantenimiento del sector, de acuerdo con el convenio que tiene esta entidad con el Estado. Así las cosas, durante 18 meses dicha organización tendrá que velar por las condiciones de la vía.

¿Sí es una solución?

Para una líder del sector, que quiso mantener su identidad en el anonimato, estas intervenciones no solucionarán la situación.

“Este mantenimiento no resuelve el problema de raíz. El decir de estas entidades es que no hay recursos para realizar obras de fondo, por lo que ya no se obtienen dineros del antiguo peaje de Rionegro”, aclaró la mujer.

Por otro lado, esta líder señaló que el colegio Villas de San Ignacio también tiene un detrimento patrimonial, al estar cerrado por los problemas de suelo, que también se desencadenaron en la vía.

Si no hay hechos, vuelven las protestas

Ante esta solución temporal, los ciudadanos que lideraron la protesta aseguran que volverán a cerrar la vía si las promesas no se cumplen. “Ya no queremos juegos. Esto se le está saliendo de la mano al Gobierno. El año pasado nos prometieron que en 15 días empezaba el mantenimiento y no sucedió nada”, agregó Juan Carlos Robles, uno de los participantes de la manifestación.

Por otro lado, la comunidad de Bavaria II denunció que el alumbrado público no está sirviendo en esta zona. Eso está generando un riesgo para quienes residen y transitan por el sector.

“Nos estamos arriesgando a hurtos y a situaciones de violencia por la falta de iluminación. Pedimos que también se acuerden de nosotros y la administración se responsabilice de estos problemas”, agregó Wílmer Rodríguez.

Según la comunidad, ya se cumplen seis años de dolores de cabeza, ante las dificultades que han tenido con los concesionarios y empresas a cargo de esos tramos viales. Por ello piden soluciones inmediatas y reales.