“Hay zonas como Cabecera donde se puede llegar en bicicleta en sentido norte-sur, pero no hay una ciclorruta en sentido sur-norte, el centro también está desconectado, solo tiene la ciclorruta en la calle 33 sentido oriente-occidente, el norte también está desconectado”, anotó.

Diego Moreno, director de la corporación Ciclaramanga, reconoció que los 20 kilómetros de cicloinfraestructura que hay en la ciudad no son suficientes, ni siquiera permiten la conexión con el sur de la ciudad y con el área metropolitana.

Por otro lado, están quienes defienden esta apuesta opinando que después de no tener ni un centímetro, lo logrado permite ir cumpliendo con el compromiso de promover la movilidad activa y sostenible en la ciudad.

Bucaramanga es el único municipio del área metropolitana que se atrevió a construir una cicloinfraestructura urbana, para que los usuarios que se movilizan en bicicletas puedan hacerlo con mayor seguridad. No obstante, el proyecto ha suscitado cientos de críticas, tanto así que la idea de que se construyan 15 kilómetros más genera todo tipo de malestar.

Lo anterior concluye que la gran mayoría de personas en el área no usan la bicicleta como medio de transporte. De hecho, es en Girón donde más se usa con un 5,23%, le sigue Bucaramanga con un 3,27%, Piedecuesta con un 1,26% y Floridablanca con 1,02%.

El 92,7% de los encuestados dijo que no usaba la bicicleta porque no tenía, un 2,9% dijo que prefería no utilizarla, un 1,9% porque demora más la llegada, un 0,9% por inseguridad ciudadana y otro 0,9% por inseguridad vial.