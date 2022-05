María Alejandra Prada, activista por los animales en Bucaramanga reveló que el maltrato hacia los animales "principalmente viene de problemas emocionales. Una persona que maltrata es una persona que tiene problemas en su casa, con su familia, con su vida y trata de proyectarlos en sus mascotas o los animales que ven".

Agregó que el tema económico y las condiciones sociales también influyen.

"Un perro enfermo o con alguna condición son gastos, por ello prefieren tirarlos, golpearlos e incluso matarlos. De hecho el mayor número de casos de maltrato y abandono se da en lugares donde más problemas sociales y económicos hay".

Además dijo que el tema de leyes también influye mucho, pues la mayoría de casos nunca son judicializados.

"La gente ve que se maltrata y no pasa nada... Los procesos son lentos y algunos no se judicializan, entonces se les hace fácil porque no hay ley que les haga pagar. Hay casos que llevan meses y no hay condenas", denunció.