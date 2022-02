"Son delincuentes, salen en las noches a robar en las casas cercanas, los perros avisan y ladran y a ellos les fastidia, por eso se desquitan. La mía era brava, sospecho que se querían meter y ella no los dejó, mordió a alguno y por eso me le dieron tan duro", dijo Alexis.

"Cuando fui por el cuerpo me encontré con la sorpresa de que no solo estaba muerta sino masacrada con sevicia", relató.

En la búsqueda de los culpables, hablando con los vecinos de la zona, Alexis encontró que muchos más animales han sido víctimas de la crueldad y el maltrato de los posibles culpables.

"Me tomé el tiempo de hablar con todos los vecinos del sector. Encontré perros apuñalados, con ácido en la cara, perros que ya no pueden ladrar, con machetazos en el cuerpo...".

El proceso por el asesinato de 'Negrita' ya está en la Fiscalía, y se sigue un proceso en donde se determinará la pena que tendrán que pagar los culpables por haber asesinado a su mascota.

Según la necropsia la perrita "dio la pelea" antes de que la asesinaran.

"No hay palabras para describir tanta maldad y frialdad, al ver cómo nos arrebataron a 'Negrita' y de una forma tan cobarde y salvaje. Todo contra una pobre perrita indefensa. Fue ahorcada, apuñalada en varias ocasiones y le cortaron sus hermosas orejitas. No es la primera vez que rompen el corazón de una familia, lastimando y hasta matando (como nuestro caso) a perritos en este sector. Queremos que esto pare. No queremos estar con el miedo de que pueda volver a ocurrir. Arrebatarnos parte de la familia", escribió Alexis en sus redes sociales.

En su finca, en donde vive con su familia, aún quedan ocho perritos más y tres gatos, que ante la ausencia de 'Negrita' no han querido volver a comer ni salir de la casa, como antes.