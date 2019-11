“Esto no lo pueden cerrar porque es el único lugar donde aprendo y no se burlan de mí”, asegura Karol Saavedra, de 11 años.

Desde que la diagnosticaron con cáncer de fémur izquierdo hace más de un año, no quiso ni pudo volver al colegio.

No quiso porque al inicio del tratamiento, cuando su cabello se empezó a caer, sus compañeros le decían calva y fea; cuando la operaron, le gritaban coja y cuando se sentía mal por los medicamentos le pedían que no fuera floja. Hasta una de sus profesoras le dijo alguna vez que la enfermedad la ponía bruta.

Y, a pesar de resistir todo eso para no perder el año, su médico le recomendó no asistir más porque el contacto con tantos niños y el ambiente escolar no ayudaba con su recuperación.

Todo eso lo cuenta ella, con ojos llorosos y ante la expresión atónita de sus amigos, quienes nunca la habían escuchado contar esa historia.

“Si no fuera por este lugar y por Hope y por los profes que venían acá, yo seguiría creyendo que no soy inteligente. Por favor que nos ayuden para que podamos seguir estudiando acá”, agrega.

En el Aula Hospitalaria del Hospital Universitario de Santander (HUS), una de las seis con las que cuenta la Fundación Hope, tanto Karol como el resto de los niños que recibían clase allí, están reunidos con sus mamás y personal de la fundación planeando cómo pueden lograr que las puertas se abran de nuevo.

Están ahí, a pesar de que las últimas tres semanas el sitio ha estado cerrado porque no tienen cómo pagar profesores ni materiales de estudio.

Hablan de actividades, rifas y cuanta cosa les pueda dejar ganancia. Sin embargo, ellos necesitan algo fijo, necesitan el compromiso de quienes por ley deben garantizar este derecho a todos los pequeños enfermos.

Un derecho, no un regalo

Según la ley 1388 de 2010, la cual reglamenta la atención integral a menores con cáncer, el apoyo académico especial en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que atiendan a niños con esta enfermedad, debe ser obligatorio para que las ausencias en el colegio por motivo del tratamiento y síntomas no afecten de manera significativa el rendimiento académico.

Además, los colegios públicos y privados deben desarrollar y cumplir con un plan de apoyo emocional a los beneficiarios de esta ley y a sus familias.

Sumado a eso, a través del decreto 1075 de 2015, el Ministerio de Educación ordena a las Secretarías de Educación “brindar el Apoyo Académico Especial a todas y todos los estudiantes con cualquier tipo de enfermedad, accidente o convalecencia, que les impida asistir al Establecimiento Educativo por periodos más o menos prolongados”.

Sin embargo, y a pesar de todo esto, ni la Gobernación de Santander ni las Alcaldías del Área Metropolitana han brindado el apoyo suficiente a esta causa.