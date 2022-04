$!Los veterinarios que recorren los rincones de Santander ayudando a perros y gatos

Lea también: Los guardianes de la familia del frailejón ´Ernesto Pérez' en Santander

Del equipo hacen parte dos médicos veterinarios, tres auxiliares, vacunadores, coordinador de eventos y personal de logística que se encarga de recibir, pesar y organizara los animales antes de pasar al quirófano.

Al respecto, el defensor de animales, Juan Carlos Pérez, manifestó que “desde hace seis años arrancamos con este trabajo con el doctor Miguel para promover las esterilizaciones en gatos y perros”.

Pérez señaló que “sin embargo, nos dimos cuenta que si la gente quería acceder a las cirugías pero si conseguía el valor e la cirugía no tenía para los medicamentos, si tenía para los medicamentos no le alcanzaba para el transporte o no tenían el tiempo para los desplazamientos”.

El defensor de los animales explicó que “en ese momento se tomó la decisión de construir la Unidad Móvil que es un quirófano ambulante, muy similar a los que tienen las Secretarías de Salud para ir directamente a los sectores donde hay necesidad, sobrepoblación para llevarles un trabajo de la mejor calidad a un bajo costo”.