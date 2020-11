De acuerdo con el reporte emitido por los rectores de las diferentes instituciones educativas oficiales del área metropolitana de Bucaramanga, al menos 1.300 menores interrumpieron su proceso educativo durante este 2020.

En Piedecuesta, más de 75 estudiantes del sector urbano y al menos 130 en la zona rural se ausentaron, lo cual conllevó a que la Secretaría de Educación Municipal conformara –desde hace varias semanas- una ‘Brigada de Búsqueda’, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería, Comisaría de Familia y Policía de Infancia y Adolescencia, para poder ubicarlos.

El objetivo, dijo Adela Silva Ardila, encargada de la mencionada cartera, es reducir a cero los índices de deserción escolar y conocer las causas de esa ausencia para trabajar al respecto y garantizarle los derechos a estas niños, niñas y adolescentes.

En Floridablanca, Giselt Portillo Rodríguez, secretaria de Educación municipal, manifestó que unos 300 estudiantes en esta localidad no continuaron su proceso académico desde casa.

En Girón no fue posible conocer los datos relacionados con este tema. Y en la capital santandereana, la cifra de ‘desconectados’ llego a los 879, según el último listado entregado por los directivos de los colegios públicos.

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga, confirmó que los rectores están adelantando el proceso de localización de estos estudiantes que por alguna circunstancia no se conectaron, no recibieron las guías y no respondieron a los compromisos que se establecieron para lograr culminar el año lectivo, en medio de la pandemia.

“Estamos trabajando con el Icbf y con la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, desde la semana pasada, para atender justamente esas situaciones o los posibles riesgos de deserción escolar. Sin embargo, hacemos un llamado a los padres de familia porque ellos son los primeros garantes de los derechos de sus hijos”, explicó la funcionaria.

Rueda reconoce que, si bien, se han presentado un sinnúmero de dificultades ante este modelo de educación virtual se han implementado diferentes estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo como la entrega del Programa de Alimentación Escolar, de computadores, de Sim Card y de guías en medio físico.

Conectividad

Con respecto al tema de conectividad, que terminó siendo uno de los más grandes inconvenientes que tuvieron las familias, para mantener el modelo de clase virtual en sus casas, el Ministerio TIC indicó que se han realizado todos los esfuerzos posibles para ampliar la cobertura, especialmente en las zonas de mayor dificultad.

A propósito, indicó que hay 433 colegios públicos de las zonas más apartadas del departamento que comenzarán a ser conectados el próximo año; adicionalmente, 6.103 ‘Computadores para Educar’ serán entregados a las comunidades educativas de los colegios oficiales de Santander, antes de terminar este año, de los cuales 1.103 equipos se quedarán en la capital santandereana.

En el marco del proyecto de conectividad rural que adelanta este Ministerio, considerado como uno de los más grande en la historia de Colombia, Santander tendrá conectadas 433 escuelas públicas ubicadas en las zonas más alejadas del departamento, 11 de estas en las áreas rurales de Bucaramanga.

Alternancia en Bucaramanga

Con respecto al regreso a las aulas, la Secretaria de Educación de Bucaramanga aseguró que se trabaja en la construcción del plan de alternancia. Hoy, precisamente, se tiene previsto enviar todos los documentos al Ministerio de Educación.

“Se tienen varias fases y se deben cumplir con los lineamientos emitidos por Mineducación en junio pasado, acogiendo también la Directiva 16 que fue emitida en octubre. Hay unas instituciones que cumplen con los requisitos, entonces estamos evaluando la posibilidad de hacer algún piloto antes de finalizar el calendario o si ya en enero se inicia”, subrayó Rueda.

Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación Superior, comunicó en su última visita a la región que ya se encuentran en fase de revisión los planes de retorno con alternancia para cinco instituciones educativas oficiales en Santander y tres colegios privados en Bucaramanga, los cuales se espera que se les dé viabilidad para iniciar labores en los próximos días.