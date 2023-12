$!¿Me pueden multar por no renovar la licencia de conducción a tiempo?

Si usted no renueva su licencia en el tiempo establecido es mejor que desista de conducir para que evite sanciones. Si usted no conduce podrá renovar su licencia y no tendrá costos adicionales por pagar fuera de la fecha de vencimiento.

Le puede interesar: Urgente: 2,6 millones de licencias de conducción deberán ser renovadas al finalizar diciembre de 2023

Sin embargo, si usted es sorprendido conduciendo sin licencia, con el documento vencido o adulterado será requerido por las autoridades quienes le impondrán un comparendo que le costará $309.336, además de que su vehículo también será inmovilizado.