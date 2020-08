$!No coma cuento: cadena con lista de barrios en supuesto aislamiento es falsa

De igual forma, la Alcaldía aprovechó la ocasión para invitar a los ciudadanos a hacer unuso responsable de sus redes sociales y a no compartir publicaciones que puedan generar desinformación o pánico: “Como ciudadanos responsables, hacemos un llamado para no replicar información falsa de cadenas y confirmar la veracidad de la fuente”.

Recientemente se conoció que las comunas con más casos de COVID-19 son la 5 (García Rovira), 13 (Oriental) y 1 (Norte), pero esto no quiere decir necesariamente que estos vayan a ser los sectores que eventualmente van a ser cobijados con la medida. La decisión dependerá del respectivo análisis que se haga con los expertos.

En ese sentido, explicaron que si bien se mencionó la posibilidad de estudiar los aislamientos selectivos, “aún no es una decisión tomada o reglamentada”.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

