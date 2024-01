$!Obras en ‘ruinas’: hay 45 en estado crítico en Bucaramanga

Las más complicadas

“En la planeación de este contrato no se contempló que la estructura que se plantea para el proyecto no es la adecuada. Hubo un error de planeación muy grande que nos tiene analizando si continuamos o no con su ejecución”, señaló el secretario de Infraestructura local.

El secretario de Infraestructura dijo que en esta obra no hubo concertación con la comunidad de la plaza en temas como la red contraincendios, la adecuación de un depósito, la cubierta, los enchapes y el baño, lo que generó un retraso en la toma de decisiones y, por ende, en el avance de los trabajos.

Vanguardia logró imágenes de la obra y evidenció que la afectación a los comerciantes es evidente. A un comerciante de carne de la plaza se le perforó el piso en el que está ubicada su nevera y el acceso de los usuarios al puesto de venta es imposible.

Vea también: Historias de esperanza tras el grave incendio en el páramo de Berlín

Al respecto, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, denunció que durante la visita de inspección, el recibimiento por parte de los encargados de la obra “fue grotesco. No estaban presentes los ingenieros residentes. Las muchachas que estaban en la oficina tuvieron una actitud déspota. Les da igual si la obra se termina o no. No podemos seguir teniendo empresas a las que no les duela la ciudad”.