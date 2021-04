Pese a fallo de tribunal, en Bucaramanga mantienen las protestas este 28 de abril

Entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. se convocaron plantones en Girón y en Bucaramanga. A las 10:00 a.m. se programó la concentración principal de esta jornada nacional de paro, cuyo punto de encuentro es la Puerta del Sol. En las últimas horas la justicia ordenó suspender las manifestaciones convocadas ante el riesgo por COVID.