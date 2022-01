La polémica e insistida restricción del parrillero vuelve a ser tema de debate entre las autoridades y la población. Esta vez, la propuesta va dirigida a minimizar los riesgos de seguridad en Bucaramanga y su área metropolitana.

El presidente del Concejo de Bucaramanga, Carlos Andrés Barajas, fue quien recién planteó la medida, que ya en varias oportunidades se le ha insinuado al alcalde de Bucaramanga, no solo por temas de inseguridad, sino para contrarrestar el transporte informal.

Barajas dijo que este planteamiento surge ante la ola de inseguridad que está atravesando la ciudad. “En un fin de semana se registraron más de cinco atracos a establecimientos de comercio. Yo fui víctima de uno de estos. Mi propuesta para el alcalde (Juan Carlos Cárdenas Rey) y para el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga es que aceptemos que hay crisis de inseguridad en la ciudad e implementemos la estrategia de prohibir el parrillero en la noche”.

De acuerdo con el concejal, la medida restrictiva está planteada de 8:00 p.m. a 3:00 p.m. Se pondría a prueba por lo que resta del mes.

“En la tarde - noche es donde empiezan las personas a robar, portando armas traumáticas y uno ve que la mayoría de casos se movilizan en moto; entonces, prohíbamos el parrillero. Pero también proponemos más puestos de control, sobre todo en los alrededores de esos barrios a donde llega lo que se están robando como son Nariño y Gaitán”, acotó el corporado.

El presidente del Concejo, además, propuso militarizar la ciudad. “La presencia de la Policía Militar en las calles nos da tranquilidad a los ciudadanos y a los delincuentes les va a dar temor ver Ejército y Policía en las calles. Hay que hacer un plan de choque ya”.

De no tener el respaldo del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, Barajas aseveró que llevará la propuesta hasta el Concejo para que por acuerdo se tome alguna determinación.

Entre tanto, el cabildante insistió en que es necesario fortalecer el control migratorio en la capital santandereana. “Mientras Migración Colombia no fortalezca el control migratorio, vamos a tener personas extranjeras que están generando caos en nuestra ciudad. La Policía no tiene esas herramientas que tiene Migración para actuar frente a esos migrantes que si bien no son todos, sí hay unos cuantos generando caos”.

Propuesta en estudio

Con respecto a esta proposición, la secretaria del Interior de Bucaramanga, Melissa Franco, le dijo a Vanguardia que ya está en análisis por parte de todas las autoridades de la ciudad.

“La norma como tal no es el único tema que se debe contemplar, también debemos mirar cómo se van a hacer los controles a esta medida en caso de que se tome, porque justo ahí es donde requerimos no solo una coordinación por parte de la Secretaría del Interior, Policía Metropolitana, sino también de Dirección de Tránsito y otras autoridades”, subrayó la funcionaria.

En consideración de Franco, este tipo de medidas, que sin duda son de gran impacto para la población, se deben analizar en conjunto con todos los municipios del área metropolitana, sobre todo por la manera en como están avanzando los indicadores de seguridad.

Para este jueves, precisamente, está citado un consejo de seguridad, con el fin de analizar diferentes planes de acción que se vienen adelantando y que se realizarán durante este mes. Justo la prohibición del parrillero será uno de los temas a tratar.

Por otra parte, la secretaria del Interior de Bucaramanga confirmó que aunque la motocicleta es uno de los medios utilizados para la comisión de delitos por la fácil huida, la mayoría de hurtos en la ciudad se cometen a pie.

En cifras

Cabe destacar que un estudio del Área Metropolitana de Bucaramanga advierte que el parque automotor del territorio metropolitano ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En el caso de las motocicletas, el incremento ha pasado de 110.000 en el 2088 a más de 462.000 en el 2020, lo que representa un crecimiento del 14% promedio anual.