Panqueva indicó que ya se tienen identificadas problemáticas con determinados grupos y sectores de la población “como habitantes de calle, recicladores informales y comerciantes que no sacan los residuos ni en los horarios y tampoco en los sitios establecidos”.

¿Habrá mayor presencia en las calles?

A través de la estrategia denominada ‘Caravanas por la Limpieza’ se pusieron en marcha visitas en vecindarios y sectores comerciales en las 17 comunas de Bucaramanga. Este jueves las autoridades impactaron una de las zonas más neurálgicas, el Centro.

“Vamos a estar en las calles, llevando mensajes de sensibilización como: estando limpia la ciudad, también ganamos en seguridad. Además de la educación, la Policía, con Secretaría del Interior, irán imponiendo ‘comparendos’. También hacemos recolección inmediata de los residuos que encontremos”, explicó el Gerente de la Emab.

Actualmente se tienen identificados alrededor de 96 puntos críticos en el perímetro urbano de Bucaramanga, en donde personas y comerciantes suelen arrojar desechos en contra de las normas dispuestas.

Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público, en bienes de carácter privado o público, genera la imposición de una multa tipo 4 de la Policía, cuyo valor actual es de $1.237.000, aproximadamente.

Además de ‘poner en cintura’ a residentes y comerciantes, las autoridades indicaron que también se impactarán poblaciones vulnerables, como habitantes de calle.

En febrero de 2020 se publicaron los resultados del censo más reciente efectuado en el área metropolitana de Bucaramanga en habitantes de calle, a partir de datos que se recaudaron en 2019. Dicho informe reveló que en la capital santandereana vivían 1.448 ciudadanos en condiciones de indigencia.

Pero las mismas autoridades estiman que dicha población creció durante los últimos tres años, y que la cifra ya rondaría los dos mil habitantes de calle.

“Tenemos una serie de fenómenos sociales que antes no existían, y no ocurre solamente en la ciudad, sino en el resto del país. Antes no teníamos un número tan significativo de habitantes de calle. Que la gente ahora nos saque los escombros a los separadores viales, es algo que tampoco sucedía cinco años atrás”, indicó Panqueva.

En estas ‘Caravanas por la Limpieza’ también se cuenta con la participación de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, quienes ofrecen los programas con los que cuenta el Municipio para beneficiar a poblaciones como vendedores informales y migrantes.