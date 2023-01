Se expidieron 88.000 pasaportes

Entre enero y diciembre de 2022 se tramitaron más de 88.000 documentos en el departamento, indicó Jéssika Moreno Martínez, coordinadora de la Oficina de Pasaportes de Santander.

Esta cifra refleja que el año anterior se expidieron alrededor de 38.000 pasaportes más que durante 2021, cuando se tramitaron en promedio 50.000.

El incremento es mucho mayor si se compara con las estadísticas reportadas antes de la pandemia, ya que anualmente se tramitaban para entonces cerca de 25.000 pasaportes por año.

Actualmente, cada mes se tramitan y se entregan, en promedio, más de 7.300 documentos de viaje en el departamento.

“Hablamos de ambos casos, personas que tramitan por primera vez el pasaporte y ciudadanos que también necesitan renovarlo. En el país somos el tercer departamento que más expide pasaportes (después de Valle del Cauca y Antioquia). Nosotros también atendemos usuarios de Norte de Santander, Cesar, Boyacá e incluso de Antioquia”, indicó Moreno Martínez.

Las estadísticas nacionales también evidencian un aumento notable en la cantidad de pasaportes expedidos, de acuerdo con los indicadores más recientes publicados por la Cancillería.

Entre enero y junio de 2021 se expidieron 408.853 documentos de viaje en el país, mientras en el mismo periodo de 2022 esta cifra fue de 992.237 pasaportes.

“A las 8:01 a.m. no hay citas”

Para iniciar el trámite de su pasaporte, la primera diligencia que deben hacer los usuarios es ingresar a la página web www.santander.gov.co/pasaportes y hacer el agendamiento de su cita. Este portal se habilita, de lunes a viernes, a partir de las 8:00 a.m.

Sin embargo, en los últimos días usuarios de esta plataforma reportaron problemas para acceder a una de las citas que diariamente se habilitan.

“Esperé mucho tiempo. Supuestamente a las 8:00 a.m. habilitaban la plataforma para el pago de la estampilla del pasaporte. Ingresé a las 8:00 en punto y vaya sorpresa: deshabilitaron la página. Volví a ingresar a las 08:15 a.m. y decía que ya no había cupos”, advierte una de las quejas radicadas ante Vanguardia.