Aumentan los problemas de orden público por robos en el área metropolitana de Bucaramanga, debido a casos en los cuales los mismos ciudadanos se defienden o tratan de ‘ajusticiar’ a los delincuentes con golpizas y diferentes ataques.

Tal y como ocurrió la semana pasada en el sector de Cabecera, en la capital santandereana, en donde en menos de cuatro días la comunidad incendió dos motocicletas de presuntos atracadores, causando emergencias y perjuicios en la movilidad debido a la fuerza de las llamas.

En uno de estos hechos incluso se requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga para el control del fuego. En ambas situaciones la Policía Metropolitana reportó las capturas de quienes fueron señalados como delincuentes.

Un experto señaló que es “grave” el incremento de estos casos de ‘justicia propia’ y advirtió que “la sociedad y la ciudad se nos está disolviendo y no nos hemos dado cuenta”. Dicho especialista considera que las autoridades están en mora de emprender estrategias y acciones con impactos reales y efectivos.

La Policía advirtió que incurrir en agresiones y lesiones contra presuntos delincuentes puede acarrear implicaciones judiciales para aquellos ciudadanos que cometen dichos ataques.

“Cada día hay más temor”

Las estadísticas demuestran el gran inconformismo y el significativo aumento de la percepción de inseguridad en la población metropolitana. Los datos respaldan muchos de los comentarios que se hacen en sitios públicos y que también circulan en redes sociales sobre la preocupación que asalta a los ciudadanos.

Actualmente solo 2 de cada 10 personas que habitan en el área se sienten seguras mientras están en las calles, de acuerdo con el estudio más reciente que publicó al respecto la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona.

Según los resultados de la ‘Encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad Fase 2’, con datos recolectados en noviembre de 2020, apenas el 17,5% de la población metropolitana se siente segura en las vías y espacios públicos.

Para mediados de 2020 había mayor sensación de seguridad en la comunidad. Los resultados de la ‘Encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad Fase 1’, con información recopilada entre julio y agosto, revelaron que el 37,3% de los ciudadanos se sentían seguros en las calles.

Es decir, en cerca de dos meses la percepción de seguridad de los habitantes en el área disminuyó en 19 puntos porcentuales.

Trinidad Flórez Pabón, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera, manifestó a Vanguardia que “cada día hay más temor y preocupación en el sector. El comercio está resentido. Muchos comerciantes están cerrando más temprano sus negocios debido a los atracos y robos que están ocurriendo. Después de ciertas horas y durante los fines de semana hay calles que quedan muy solas, mientras los delincuentes siguen al acecho.

“Los gobernantes nos tienen desamparados. Tenemos una Alcaldía ausente, y en el barrio ya no sabemos qué hacer ante los problemas de inseguridad si no tenemos el apoyo del Municipio. Faltan más cámaras de vigilancia en el sector, de seis que existen, hay dos funcionando y las otras cuatro están dañadas. Hace más de cinco años estamos solicitando más cámaras, pero aún no hay respuesta”, agregó esta líder comunitaria.

La molestia manifestada por la comunidad de Cabecera es apenas un ejemplo de lo que ocurre actualmente en la ciudad. En barrios como Los Comuneros, San Alonso, San Francisco, Provenza, por citar solo algunos, frecuentemente se reportan casos de ‘justicia propia’ contra los delincuentes. (Ver videos en www.vanguardia.com)

Policía resalta la disminución de hurtos

Las estadísticas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, indican que en lo corrido de 2020 hubo una reducción del 43% en el número de hurtos, en comparación con 2019.

No obstante, en lo corrido del año anterior se registraron oficialmente 9.758 robos de diverso tipo. De este total, 7.022 casos se reportaron por asaltos contra personas y otros 1.117 hurtos cometidos en establecimientos de comercio. En dicha vigencia se notificaron 720 automotores hurtados, 36 automóviles y 684 motos.

En lo corrido de 2021, la Mebuc también reporta una disminución en los índices de robo. Con corte hasta el pasado 17 de febrero, en la presente anualidad ya van 1.202 hurtos registrados. En comparación, en el mismo periodo de 2020 se contabilizaron 2.040 casos.

El general Javier Martín Gámez, comandante de la Mebuc, indicó que “se nos está presentando el fenómeno de tomar justicia por mano propia y que no es nada bueno. La Policía ha sido efectiva en la captura de delincuentes, queremos tener una cobertura del 100% del territorio, pero en algunos casos no es posible. Sin embargo, sí tenemos gran efectividad”.

Conforme con lo precisado desde la Mebuc, durante el primer mes y medio de 2020 fueron capturadas 258 personas por el delito de hurto, mientras que en dicho periodo de 2021 se contabilizaron 172 personas individualizadas.

Sobre la ‘justicia por mano propia’, el comandante de la Mebuc hizo un llamado a la ciudadanía para “evitar este tipo de hechos, porque en últimas los ciudadanos involucrados terminarán con problemas. En la eventualidad en que uno de estos presuntos delincuentes llegue a morir o resulte con lesiones graves, sus agresores también van a tener que responder ante la autoridad judicial o competente”.

Martín Gámez dejó en claro que, lo que sí pueden hacer los ciudadanos es retener al presunto delincuente o infractor mientras hacen presencia las autoridades para tratar de resolver el incidente en cuestión.

“La ciudadanía puede detenerlo, la Constitución nos lo dice, y después entregarlo a la Policía para que nosotros hagamos el correspondiente proceso de judicialización tal y como dictan las normas”, precisó el alto oficial.

La voz del experto

Gonzalo Ordóñez, profesional en sociología y docente de la Universidad Industrial de Santander, UIS, señaló que reacciones de la ciudadanía como la quema de motos y linchamientos a delincuentes “es muy grave. Hay que prestarle mucha atención a esta situación, ya que este tipo de comportamientos representan una sociedad en disolución”.

Este especialista explicó que “cuando empiezan los ciudadanos a ejercer la justicia con mano propia los fundamentos básicos de una sociedad, que son las leyes y el sistema judicial como fundamento del Estado, significa que la ciudad y nuestra sociedad se está disolviendo y no nos hemos dado cuenta...

“Vamos a terminar en hordas de salvajes si seguimos así. Estamos regresando a periodos que creíamos superados, como la era primitiva. Y los gobernantes no están haciendo nada al respecto, se ocupan en actividades como salir en fotos con tres vacunas contra la COVID, y aún no tenemos un programa serio de formación y educación ciudadana”, agregó Ordóñez.

Crean ‘Cuadrantes de Vecindario’

Ante las denuncias y solicitudes de los bumangueses por hechos de inseguridad, José David Cavanzo, secretario del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, informó que con el apoyo de la Policía se vienen reforzando los patrullajes y las acciones de vigilancia en puntos neurálgicos.

El funcionario indicó que “desde enero pasado implementamos un ‘Cuadrante de Vecindario’ en la Comuna 12, en Cabecera. Con esta estrategia esperamos poder atender rápidamente los hechos de inseguridad e intolerancia. Este cuadrante está conformado por policías que patrullan en bicicletas, lo que permite un mejor reconocimiento de los barrios e identificación de las problemáticas.

“Desde la Alcaldía vamos a fortalecer esta estrategia de la Policía. Vamos a adquirir nuevas bicicletas y nueva dotación. Estos cuadrantes también tienen el apoyo de un gestor de convivencia que dispusimos en cada comuna de la ciudad, quienes se encargan de dialogar con la comunidad, Policía y Alcaldía”, explicó Cavanzo.

Los ‘Cuadrantes de Vecindario’ también se iniciaron en los barrios Café Madrid, Comuneros, Gaitán, Fontana, Provenza y Estoraques. Desde la Alcaldía se realizan acercamientos con la comunidad para determinar en qué otras zonas se requieren este tipo de patrullajes.

El Secretario del Interior Local anunció que “estamos trabajando para multiplicar los frentes de seguridad y dejar en perfecto funcionamiento el sistema de perifoneo o cornetas que hay en los barrios. A partir del 1 de abril próximo iniciaremos este proceso de mantenimiento.

“También, recién dotamos a la Policía con drones de última tecnología, con el fin de fortalecer los procesos de vigilancia y seguridad ciudadana. Igualmente, en 2021 vamos a comenzar a ejecutar una serie de programas recreativos y deportivos con la comunidad, para que los ciudadanos se apropien de los parques y espacios públicos, y así prevenir la delincuencia”, agregó este vocero del Gobierno Local.

Sobre los espacios de diálogo que buscan comunidades como el caso de Cabecera, el funcionario recalcó que la Alcaldía de Bucaramanga está de puertas abiertas para escuchar dichas problemáticas y aseguró que próximamente se harán reuniones con los líderes comunales.

Dato: De los 1.202 hurtos registrados en 2021 en el área, 896 fueron asaltos a personas, van 109 automotores hurtados, 83 robos en establecimientos comerciales y otros 88 casos en viviendas.