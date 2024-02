$!¿Son viables las medidas contra la ‘piratería’ planteadas por el juez en Bucaramanga?

Por ejemplo, en el caso de la restricción del parrillero en moto, el principal argumento en contra expuesto por representantes de los motociclistas es que una imposición de limitaciones para el acompañante perjudicaría no solo a transportistas informales, sino también de manera general a los cerca de 530.000 hogares que cuentan con este vehículo en Bucaramanga y su área metropolitana.

Expertos en tránsito y transporte se refirieron sobre qué tan conveniente o no sería para el área metropolitana la adopción de las medidas propuestas por el juez en cuestión.

Las acciones planteadas por el juez

“Solo se va a abordar por parte de los municipios el pico y placa metropolitano. En próximos días se dará claridad sobre cómo será su operatividad y campo de acción. No se va a abordar ninguna temática contra los parrilleros”, informó Rosemberg Sanabria Vesga, director del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB.

* Restricción del parrillero en horarios determinados entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.

* Prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada municipio, en horarios determinados entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.

El pasado 19 de diciembre, la justicia les llamó la atención a los salientes alcaldes del área metropolitana y a los titulares de los organismos de tránsito en cada municipio, al considerar que los funcionarios no ejecutaron acciones contundentes y eficaces contra el transporte informal.

‘Nos quedamos sin vías y sin transporte’

Luis David Arévalo Durán, ingeniero especialista en tránsito y transporte, señaló que “estas medidas podrían servir, no solo para combatir la informalidad, sino también la inseguridad, tal y como se hizo en Cali. Pero existe un problema, resulta que el Estado debe proporcionarle al ciudadano un modelo de transporte eficaz y eficiente, y en este momento no lo tenemos. La gente acude a la informalidad porque es lo que hay”.

El experto indicó que, además de medidas restrictivas, las autoridades deben gestionar el mejoramiento del transporte tanto colectivo como el masivo. “La gente no puede estar pagando taxi a toda hora porque no alcanza la plata”, manifestó Arévalo Durán.

Más allá de un pico y placa metropolitano, el especialista considera que las autoridades deben formular un plan de obras que durante la próxima década permita desarrollar la infraestructura vial del área metropolitana.

Héctor Gerardo Cáceres, consultor en tránsito y transporte, señaló que medidas como el pico y placa metropolitano ocasionarían impactos positivos en la movilidad, ya que ayudarían a reducir el caos vehicular en vías principales.

“Hace más de diez años que no se construye una vía nueva en el área metropolitana. No tenemos vías y sí contamos con un exceso de parque automotor: hay que implementar el pico y placa. Lo que se debe tener en cuenta es que esta medida no se puede aplicar en vías nacionales”, indicó Cáceres.

El exdirector de tránsito de la capital santandereana también advirtió que debe existir una completa articulación y armonización tanto en los actos administrativos que se expidan como en los controles, operativos y permisos concedidos.

“Por seguridad, accidentalidad y transporte informal, también sería bueno restringir el parrillero, porque el principio de autoridad se perdió. Se podría sectorizar la ciudad para hacer esta restricción. No restringir las motos, pero sí el parrillero”, señaló Cáceres.