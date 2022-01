El reavalúo catastral de la casa de Helga Johana Ríos Durán, situada en la carrera 17 con calle 34, del sector Centro, pasará de $94 millones 48 mil a $153 millones 685 en este año. Según se consigna en el recibo del Impuesto Predial Unificado, que ella ya puede consultar, tendrá un incremento del 63.40%

Reajustes similares cobijarían a todos los dueños de predios incluidos en los sectores 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de Bucaramanga, entre los que se encuentra el predio de Helga Johana. (Ver recuadro).

Como se recordará, este 2022 debe ponerse en marcha la actualización catastral, la misma que había quedado suspendida por una serie de demandas que en un principio dieron como resultado la aplicación de medidas cautelares, lo que mantuvo congelados los exagerados incrementos que en su momento denunció el abogado y exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya.

Así las cosas, tras los últimos fallos judiciales y en general las constantes postergaciones que ha vivido Bucaramanga en el tema de la actualización catastral, los reajustes serán inminentes.

Los predios que representan un crecimiento de valor son los que no se encontraban incluidos dentro de la base catastral. Es decir, se presentarán variaciones en los predios que no estaban antes de la base y, por tanto, no estaban tributando en el Municipio con las debidas alzas.

Así las cosas, las especulaciones por lo que pueda pasar con el catastro y por los supuestos aumentos del cobro del Impuesto Predial Unificado comienzan a escucharse, al tiempo que los contribuyentes empiezan a indagar y a revisar los recibos que están próximos a llegar a sus casas.

Vale recordar que a finales del año pasado, la Alcaldía de Bucaramanga instaló una especie de mesa técnica con él Área Metropolitana, entre otras cosas, para resolver estas dudas y calmar los ánimos.

De acuerdo con Saharay Rojas Téllez, secretaria de Hacienda Local, la idea es resolver inquietudes que han surgido tras un aumento del cobro de ese tributo.

“La idea es lograr una aplicación equitativa y responsable de la actualización catastral, que regiría a partir de este año, de tal forma que no dispare los cobros de la citada contribución, tal y como lo temen muchos contribuyentes”, dijo la funcionaria.

Lea además: Más sobre la mesa técnica para analizar el cobro del Predial

Recibos y descuentos

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bucaramanga, ya se conocen los porcentajes de descuentos por el pago total de este impuesto; los cuales quedaron establecidos así: 10% de rebaja, si paga antes del 31 de enero próximo; y 5%, si lo paga antes de febrero 28 de 2022.

Incluso la Administración Local dijo que el recibo lo puede generar cada contribuyente a través de la siguiente página: impuestos.bucaramanga.gov.co

Además, la contribución se podrá pagar en físico, con el respectivo código de barras, en los siguientes bancos: Occidente, Davivienda, AV Villas, Colpatria, Sudameris, Bogotá, BBVA, Itaú, Coomultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha y Caja Social.

De igual forma, el Municipio dijo que si requiere revisión del avalúo sobre el cual se liquidó el impuesto, la gente debe dirigirse a las oficinas del Área Metropolitana, en Neomundo. Allí remitirán directamente a la Secretaría de Hacienda los cambios que surjan y se procederá a reliquidar el impuesto.