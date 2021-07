$!Tres meses después: las ‘cicatrices’ que ha dejado el vandalismo en Bucaramanga

Bucaramanga no fue la excepción. La capital de Santander se ha convertido en estos tres meses en una de las ciudades epicentro de la lucha social. No obstante el vandalismo ha dejado ‘cicatrices’.

“Hemos tenido que cerrar nuestros negocios”

Económicamente nos ha afectado mucho porque la gente se cohíbe de venir, esos días terminamos las ventas en cero y son varias semanas en lo mismo.

Una situación similar ha tenido que afrontar Pedro Silva, también comerciante de la zona. “Me he visto afectado porque he tenido que cerrar mi local, han sido como unas pequeñas vacaciones forzosas, pues solo trabajamos mediodía. A veces llegaban a las 11:00 de la mañana y ya nos tocaba cerrar para evitar inconvenientes. Lo mejor era cerrar para evitar robos o que rompieran los vidrios de las vitrinas”, señaló.

Mencionó además que han tenido que pintar la fachada del local tres veces, para lo que han invertido casi $1.500.000. Hace unos días la pintaron y ya la volvieron a vandalizar.

“Tenemos que pintar de nuevo, pero el otro año, porque no vale la pena volver a invertir recursos ahora. Si el local no se abre hay pérdidas, no se vende y si no se vende ¿de qué vivimos?”, cuestionó.

Además: 48 civiles y 93 policías heridos, el balance de la marchas del 20 de julio en el país.

Lorena Barajas, quien trabaja en el restaurante Maxi Riko, frente al Parque San Pío, también relató cómo los ha afectado estos tres meses de manifestaciones.

“Lo que más nos afecta es que nos toca cerrar temprano. El trabajo normalmente es hasta las 8:00 p. m. y hemos tenido que salir a las 2:00 p. m., afectando las ventas”.

Además, contó que el pasado 20 de julio cerca del mediodía hubo una riña con arma blanca y tuvieron que cerrar el negocio con gente adentro.