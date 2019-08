Mayra Alejandra Duarte tiene 14 años de edad, reside en el barrio Altamira de Floridablanca, y hasta hace unas semanas cursaba octavo grado en el Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana. Suspendió su proceso académico, bajo la aprobación de sus padres, solo con el objetivo de prepararse intensamente y colgarse varias preseas doradas en los V Juegos Deportivos Paranacionales 2019, que se llevarán a cabo en diciembre próximo.

Mayra Alejandra es campeona panamericana de natación paralímpica, sin duda, un ejemplo para muchos jóvenes, pero sobre todo para las personas con alguna condición de discapacidad. Su disciplina, compromiso y lucha por ser la mejor en lo que hace no ha sido en vano, y esto se ve reflejado en todos los triunfos que ha podido sumar hasta el momento. Sin embargo, hoy necesita de los buenos corazones para continuar compitiendo pero, especialmente, para mejorar su calidad de vida.

Aunque intenta vivir una vida sin límites, el factor económico se ha convertido en el peor obstáculo de todos. Desde hace casi tres años aproximadamente no cambia la prótesis de su pierna derecha, esa que le fue amputada cuando tan solo tenía tres añitos.

Dos son las razones por la que la espera se ha alargado. Una hace relación con la negligencia de la EPS, que no se la ha autorizado, aunque van dos fallos a favor de ella y un desacato. Y, la otra, obedece a que sus padres no cuentan con los recursos económicos para adquirirla. Cuesta alrededor de $28 millones, un precio muy variable, debido a las características del paciente y más si quien la requiere es una deportista del nivel de esta joven.

“Hemos intentando con la EPS cambiarla, desde hace como dos años, pero no hemos podido lograr respuestas ni con tutelas, ni con desacatos. Por mi proceso de crecimiento, la prótesis que utilizo ya me queda corta, no es de mi talla y, literalmente, tiene dañada toda la pierna”, le dijo Mayra Alejandra a Vanguardia.

Conocedores del tema afirman que para las condiciones físicas de la menor, lo ideal sería renovarla cada año como tiempo máximo establecido. Y es que no cambiarla puede generar varias afectaciones en la salud. Por ejemplo, ella confirmó -según diagnóstico médico- que sufre de escoliosis, la cual se ha venido acelerando. Además, no puede caminar bien, hay dolores constantes y fuertes de cadera y espalda, presenta dificultades para ir a entrenar y para desarrollar las demás actividades del día a día.

Su padre Fredy René Duarte Velasco recordó que la primera prótesis se la compraron con recursos propios. Les costó unos $8 millones. La plata se completó con ayuda de rifas y recursos que llegaron cuando extendieron la mano.

El esfuerzo valió la pena. Tiempo después Mayra Alejandra saltó a la piscina y demostró que allí se desenvolvía como “pez en el agua”.

“Vi que le gustaba el agua y le hice caso a Moisés Fuentes (campeón mundial de natación paralímpica) quien fue el que me motivó a que Mayra incursionara en este deporte. A los 10 añitos fue a la primera competencia internacional que se realizó en Cali, en 2015”, contó Fredy, quien la acompaña en cada uno de los viajes.

“Mi hija es mi orgullo, es el orgullo de la familia. Tengo tres hijos, más ella que es la única mujer. Estoy agradecido con Dios porque esta hija campeona que me regaló”, acotó.

Las personas que deseen contribuir con la compra de la prótesis para esta joven promesa del deporte paralímpico o con la adquisición de los elementos deportivos como fastskin (traje de baño), gorro y gafas, entre otros pueden comunicarse con Fredy en el 322 813 4142.