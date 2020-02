Ayer, justo a las 8:00 a.m., cuando se daba inicio al ‘Día sin carro y sin moto’ en Girón, la concentración de partículas contaminantes en la atmósfera (PM 2,5) empezó a incrementarse, en comparación con un día normal como el miércoles. Aunque los registros fueron desalentadores, el Índice de Calidad de Aire se mantuvo en rango moderado, es decir que aún no representa riesgo para la salud.

Según el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, a través del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire se logró establecer que entre el 26 y 27 de febrero, en Girón, se aumentó el material particulado (PM 2,5), que es emitido por fuentes móviles y fijas.

Sobre este reporte, Campo Elías Ramírez Padilla, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio, explicó que dicha situación se originó porque la estación de monitoreo se encuentra en la Secretaría del Adulto Mayor, en el barrio Santa Cruz. Y, precisamente, por esta zona está la vía a Girón - Zapatoca que se viene utilizando como ruta alterna para conectarse con Bogotá, tras la avalancha ocurrida en Piedecuesta.

Duró 12 horas

La jornada del ‘Día sin carro y sin moto’ fue una propuesta de la Alcaldía para favorecer la calidad del aire que, especialmente en este municipio, se mantenía en niveles alarmantes. Del 8 al 14 de febrero, representó un riesgo para la salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

De acuerdo con las autoridades, la jornada se extendió hasta las 6:00 p.m., tiempo en el cual se evaluaron factores como cultura ciudadana, material particulado en la atmósfera, uso del transporte legal y comportamiento de la movilidad.

Lea también: ¿Es válida la restricción vehicular para mejorar la calidad del aire?

Aunque, desde un principio, se anunció que esta actividad sería voluntaria, se esperaba que un 50% de la población se acogiera dejando los automotores guardados y utilizando medios de transporte alternativos. Para muchos, esta meta no se cumplió y aún falta mucho compromiso de la gente.

Algunas personas, en el Casco Antiguo, El Poblado y Caneyes dijeron que fue “un día normal”.

Ramírez Padilla subrayó que esta actividad es la primera de este tipo, en el área. Dependiendo de los resultados que se obtengan, se planteará la posibilidad de repetirla, pero esta vez con un decreto reglamentario.

Conteo de vehículos

Por otro lado, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que parte de los objetivos planteados era evaluar el comportamiento de la movilidad, por eso el miércoles pasado se realizó un diagnóstico y ayer lo mismo. Los resultados del comparativo solo se conocerán en las próximas horas.

Lo que si se pudo establecer, con base en el primero diagnóstico realizado sobre en tres puntos de la localidad (carrera 26 - calle 43, carrera 22 - calle 43 y Puente Lenguerke) es que, en un día normal, entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m., el 48% de las personas se movilizan en moto, el 32% en carro, el 7% en buses, el 5% en taxis y solo el 3% utiliza bicicleta. En horas valles, de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., el comportamiento es muy similar.

“Esperamos tener noticias alentadoras porque aunque no fue obligatoria la medida, mucha gente se motivó a participar. Si bien esta era una medida de reducción de la contaminación del aire, también venimos trabajando con las ladrilleras y el uso de la bicicleta”, subrayó Ramírez Padilla.

Voces de la comunidad

Styrobert Meléndez: “Ha bajado un poco la cantidad de carros. Un día sin carro voluntario en el municipio es buena idea, porque ayuda al medio ambiente y baja los niveles de contaminación. Siendo voluntario permite saber quién realmente quiere contribuir”.

Marlene Posada: “Yo he visto la misma afluencia de carros durante la mañana. Todos estábamos esperando este día, pero la verdad es que los gironeses sacaron sus carros como si fuera una fecha cualquiera. Faltó más compromiso”.