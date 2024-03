Pasajeros estuvieron encerrados dos horas en un avión en Bogotá

Más de 100 pasajeros que viajaban de Bogotá a Medellìn, estuvieron atrapados por más de una hora dentro de un avión de Avianca en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.

Luego de que la Aeronáutica Civil decidiera, por precaución, cerrar el aeropuerto El Dorado de Bogotá, debido a una fuerte tormenta eléctrica, los pasajeros del vuelo 8534 reportaron haber quedado atrapados dentro del avión por casi 90 minutos.

De acuerdo con Juan Pablo León, pasajero de este vuelo, la aeronave no pudo despegar por problemas de fuertes lluvias y tras una espera de más de una hora, el piloto reportó problemas de energía por lo que el avión no tuvo aire y no se les permitió a los ocupantes salir del mismo.

"Es urgente. Hay niños y gente adulta con problemas de respiración. El piloto nos dijo hace 30 minutos que venía en camino algo de energía pero nada. El avión está lleno", dijo el pasajero.

Por su parte, esto fue lo que le respondió Avianca a Vanguardia.com: "El avión no pudo salir por las difíciles condiciones meteorológicas. Cuando esto ocurre se le da prioridad de salida a los aviones que venían para El Dorado y tuvieron que aterrizar en otros aeropuertos"-

Sobre las 7:50 p.m. de este lunes los pasajeros pudieron descender de la aeronave.

Comunicado de Avianca

Sobre el vuelo AV8534

El vuelo AV8534 en la ruta Bogotá – Medellín tuvo un retraso debido a que cuando se disponía a despegar el Aeropuerto El Dorado de Bogotá estaba cerrado por condiciones meteorológicas adversas, sumado a un inconveniente técnico que impidió encender el aire acondicionado.

Entendemos las molestias presentadas y tomamos las medidas para que los pasajeros continuaran con sus viajes. Los clientes serán reacomodados el día de hoy en los vuelos AV9332, AV9334 y AV9336.