Abecé de la vacunación para ingresar a Colombia

Este grupo de personas que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrá ser exceptuado con el requisito de prueba PCR negativa como alternativa de ingreso, precisó hoy el ministerio de salud a través de la Resolución 2052 de 2021 en la que se adoptan medidas preventivas transitorias para el ingreso al país de viajeros internacionales, por vía aérea.

Según la nueva medida, todos los viajeros internacionales de 18 años y más que ingresan a Colombia, deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha que se completó el esquema. Sin embargo, la resolución dicta algunas excepciones.

En caso de contar solo con una dosis

Si un residente de Colombia o un extranjero no tienen el esquema completo de vacunación (solo tiene una dosis) o que no cumpla los 14 días de haber terminado el esquema, podrán ingresar al país presentando además una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

En caso de no tener ninguna dosis (no vacunados)

En el caso exclusivo de colombianos que no cuenten con el carné de vacunación o que tengan el esquema de vacunación incompleto o que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

Es decir, si un colombiano no se ha aplicado la vacuna contra el covid-19 podrá ingresar al país con un prueba PCR negativa, mientras que los turistas sí deben tener el inicio de un esquema de vacunación y en el caso de no estar completo deben presentar además un prueba PCR negativa.

Otros requisitos

Cualquiera de los dos grupos, tanto turistas como residentes, deberá diligenciar obligatoriamente el formulario de pre-registro web de Migración Colombia con los datos de su viaje en la página de Check-Mig antes de venir a Colombia.

Al requisito del carné de vacunación que entrará en vigencia a partir del 14 de diciembre, se suma a otras medidas como atender las llamadas del Centro Contacto Nacional y Rastreo para monitoreo de síntomas e identificación de contactos, además de atender las medidas de las autoridades sanitarias como uso de tapabocas.