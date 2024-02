Atención: Luego de tres días, Eln levantó paro armado en Chocó

"Hay que mirar el Chocó desde sus realidades, no se debe ocultar el tema de los intereses del capitalismo, que mira el departamento con voraz interés económico para saciar el modelo neoliberal, a costa del desplazamiento y despojos para realizar los megaproyectos, y el saqueo de los recursos naturales y metales preciosos de este territorio. Es por ello la siembra de paramilitares en el Chocó, para acabar el tejido social, organizativo y liderazgo de los pueblos afros e indígenas ", se lee en el comunicado

Según el frente Omar Gómez de esa guerrilla, el paro armado acabará a partir de las 00:00 horas del miércoles 14 de febrero.

"La única manera como se visibiliza la problemática en el Chocó ha sido a través de las vías, de hecho, como son los paros armados que nos ha tocado realizar como insurgencia y la movilización popular. Más, sin embargo, autoridades del estado dicen no conocer de combates en la región del San Juan, no le mientan al país que eso es lo que no permite que haya esperanzas alentadoras de paz a futuro", concluye el comunicado.

Cabe recordar que ante este violento hecho, la Procuraduría General de la Nación se pronunció y pidió proteger con urgencia a más de 27.000 personas que estabas afectadas.

Este llamado de atención fue dirigido al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el Eln y lo que busca es que se emitan las alertas pertinentes para proteger a esos chocoanos que están en riesgo de confinamiento.

“Bajo ninguna perspectiva es compatible con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal suscrito por las delegaciones del Gobierno Nacional y ese grupo armado ilegal”, indicó el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, en un video difundido por el Ministerio Público.