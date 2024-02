¿Busca subsidio para tener vivienda? Estos son los cambios que debe saber sobre el programa 'Mi Casa Ya'

Catalina Velasco, ministra de Vivienda, indicó que el Gobierno colaborará con el sector financiero y los gremios de vivienda para el crédito constructor. Esto implica una modificación en la asignación del subsidio para 'Mi Casa Ya', que se realizará desde el principio y no al final del proceso.

Afirmó que para lograr que "detone" el sector, deberán modificar el programa de subsidio de vivienda, esta vez ajustado a la realidad presupuestal y que la preasignación sea conocida desde un principio para mejorar el puntaje crediticio.

De acuerdo con la ministra, este año será estable para el sector de la vivienda gracias a la mejoría en la inflación, las tasas de interés y la política de construcción de vivienda. Según ella, estos factores son determinantes para la decisión de compra.

Velasco señaló que los subsidios son un pilar para la cuota inicial, así como la tasa de interés. Además, otro elemento importante es el crédito, que beneficia en doble vía tanto a las familias como a los constructores.

"Esto se ha venido conversando con los gremios, y hoy está culminado el procedimiento. Inician las preasignaciones para la compra de vivienda VIP", afirmó la jefa de cartera. "Todas las opiniones del sector constructor han sido positivas".

Inicialmente, sería para viviendas VIP, aunque el Gobierno está considerando las viviendas de interés social en zonas de renovación urbana, que incluyen los centros de las ciudades. “Estamos en el diseño técnico con el sector de la construcción y el sector financiero”, comentó.

"La vivienda social no puede únicamente estar a las afueras de las grandes ciudades, porque los proyectos en la periferia requieren vías, redes de servicio público, etcétera", añadió la ministra.

En el proceso normal, los subsidios se asignan desde un presupuesto anual que no coincide con los ciclos de construcción, que pueden varían entre los 3 a 6 años o más. Por lo tanto, en periodos de restricción de liquidez, el subsidio se vuelve esencial para los actores implicados.

El problema, según Velasco, es que si un hogar tiene un ingreso familiar de 3 salarios mínimos y planea comprar una Vivienda de Interés Social Prioritaria, VIP, de 90 salarios mínimos, su calificación crediticia será diferente si recibe un subsidio de 30 salarios mínimos desde el principio. Sin embargo, actualmente, esto solo se sabrá al final del proceso debido a la reglamentación anterior, lo que estanca el sector.

"Al no tener crédito, no hay preventa, no hay punto de equilibrio, no hay arranque en las obras, no hay iniciaciones en los proyectos", dijo.

Por lo tanto, el objetivo de la modificación será garantizar el subsidio al principio y no al final para cambiar toda la ruta.

Así, la familia que desee comprar la vivienda de 90 salarios mínimos, con el subsidio ya preasignado, tendrá la posibilidad de acceder más fácilmente a un crédito para complementar el valor total.

De esta manera, la empresa constructora, al alcanzar el punto de equilibrio, obtendrá el crédito constructor y podrá desarrollar los proyectos.

Por lo pronto, Velasco dijo, el subsidio permitirá aumentar las ventas de vivienda y lograr mayores puntos de equilibrio, crédito constructor y desarrollo.

Reconoció que las cifras del sector están en el radar, pero que se interpretan de manera diferente debido a la mejora en el entorno macroeconómica. Además, mencionó que existen oportunidades para mejorar las condiciones de compra, ya que el sector tiene un inventario acumulado que ya ha sido evacuado.

De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la venta de casas cayó 44,9 % en 2023, con un registro de 106.554 menos que en 2022. Lo que equivale a $20 billones menos. Por su parte, las Viviendas de Interés Social, VIS, cayeron 54,6 %.