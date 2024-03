Atento: Envían a prisión Felipe Rocha, presunto cerebro de pirámide ganadera que estafó a reconocidos empresarios

Este lunes, 11 de marzo de 2024, la jueza 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, envió a la cárcel a Felipe Rocha, acusado de ser el presunto cerebro de una estafa piramidal que perjudicó a varios ganaderos y empresarios de Colombia.

En la audiencia, la jueza señaló que las evidencias expuestas son suficientes para que Rocha continúe el juicio desde prisión, asegurando que la medida de casa por cárcel sería insuficiente.

“Se observa que tiene un lugar, un arraigo, eso no lo desconoce esta funcionaria, pero resulta que no es solamente tener arraigo o un lugar donde llegar, no podemos desconocer este análisis que se ha hecho y vuelvo e insisto, acá de cara a esos fines constitucionales que salen avantes en este caso en particular, la detención domiciliaria no se advierte suficiente”, detalló.

Lo que se sabe del caso

La Superintendencia fue la encargada de revelar, en agosto de 2023, el nombre de las 67 personas que resultaron afectadas por el proceder de Felipe Rocha.

Las solicitudes recopiladas por la Superintendencia tendrían un valor superior a los 24 mil millones de pesos. Entre los afectados se encuentran reconocidos empresarios, incluyendo algunos de Santander. Entre las víctimas se encuentran Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el columnista Yohir Akerman; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot y los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez.

Por este hecho, la jueza 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, señaló que el acusado fue el encargado de elaborar el 'plan' con el que, al parecer, sacó provecho de empresarios del país.

“Sí hay un peligro para la comunidad, insiste esta funcionaria, es su actuar, recordemos estamos en un derecho penal de acto, no de autor, y en sus actos se evidencian que por varios años desplegó este comportamiento delictivo, al parecer o presuntamente, de engañar, de elaborar todo este ardid en donde logró que personas, también en una condición privilegiada, o por lo menos las personas que aquí se presentaron, al parecer son personas que tienen una condición privilegiada, pero eso de ninguna manera desdibuja que son personas que luchan por obtener sus recursos y que, finalmente, fueron al parecer engañadas”, detalló la jueza en medio de la audiencia.

Antecedentes

Cabe recordar que hace unos meses la Superintendencia de Sociedades impuso medida administrativa contra la Sociedad Ganadera El Paraíso, Subase S.A.S. y Montser 13 Group S.A.S. por presunta captación no autorizada de dinero. También ordenó intervenir sus bienes y suspender la realización de contratos.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización recibía cabezas de ganado para administrarlas durante un tiempo determinado y, al finalizar el negocio, se restituían a sus dueños originales.

“La Sociedad Ganadera, a través de sus representantes legales, utilizó los contratos de ganado en participación para recibir recursos de manera masiva del público, justificando supuestas ganancias y rentabilidad por actividades con ganado que resultó ser insuficiente respecto del dinero recibido”, informó al autoridad.