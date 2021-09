Dos demandas estudia con detalle la Corte: una de ellas reposa en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, mientras que la otra es analizada por el magistrado Alberto Rojas Ríos.

Ambas decisiones buscan que el fallo de 2006; en donde la Corte determinó que el aborto es legal en caso de abuso sexual, malformación del feto incompatible con la vida y riesgo de salud física para la mujer, vaya más allá y este procedimiento sea despenalizado en su totalidad y sin ninguna clase de barrera.

Una de las demandas fue interpuesta por el abogado Andrés Mateo Sánchez Molina y es la que estudia el magistrado Alberto Rojas, quien se caracteriza por su ideología liberal, mientras que la estudiada por el magistrado Lizarazo fue presentada por el movimiento Causa Justa, que integra a más de 90 organizaciones de derechos humanos.

El expediente más grueso, está en manos de Lizarazo y tiene aproximadamente 600 intervenciones de diferentes organizaciones sociales, académicos y entidades del estado, y se conoció, que el presidente de la Corte ya está limando los últimos detalles de su ponencia, ya que esta tiene fecha de vencimiento el próximo mes de noviembre.

En decisiones anteriores relacionadas con el tema, Lizarazo dejó claro que para él cualquier regla sobre el tema del aborto debía ser cambiada por el congreso, sin embargo, no cerró completamente la puerta a la posibilidad de un fallo a favor, ya que, en el año 2020 en la ponencia de Alejandro Linares sobre el mismo tema, Lizarazo aclaró su voto y aseguró que la demanda no cumplía con postulados legales, es decir, el problema era de forma, no de fondo.

Por otro lado, el magistrado Rojas, quien estudia la segunda demanda que pide exactamente lo mismo, en esa misma ocasión, apoyó la ponencia del magistrado Alejandro Linares y ha expresado abiertamente su posición liberal, por lo que no se descarta que las dos ponencias tengan una orientación positiva hacia la despenalización.

En ese momento, Rojas dejó claro que la decisión de interrumpir un embarazo tiene relación directa con las convicciones de la mujer gestante, y por ello el Estado no puede intervenir al punto de que se anule su libertad.

Cabe mencionar que estas dos demandas no se analizan conjuntamente, o solo en manos de un magistrado, por un tema procedimental, ya que, una vez hecho el análisis de los expedientes, estos no se pueden acumular.

La Corte deberá estudiar las ponencias y se espera que la Sala Plena condense el debate en una sola postura, no obstante, hay que ver qué elementos tiene cada ponencia para resolver el problema y determinar si se discute dos veces el mismo planteamiento.

La demanda de Lizarazo, además, ha tenido el apoyo de 114 intervenciones de distintos expertos que han enviado escritos a la Corte para apoyar que se declare inconstitucional el delito de aborto.

Sobre el tema, las opiniones están divididas: una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, aplicada en abril de este año, reveló que solo el 20% de la población colombiana está de acuerdo con enviar a prisión a las mujeres que deciden tener un aborto, no obstante, organizaciones religiosas y hasta médicas advierten que el tema debe dejarse tal y como está, porque hay vida desde la concepción.