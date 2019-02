“Ya está en Estados Unidos. Yo estoy abriendo investigaciones dentro del Ministerio, para ver qué pasó, por qué no hicimos el seguimiento adecuado. Tengo la guía de envío de ayer, y hoy debe estar por llegar la guía de recibidos en Estados Unidos”, concluyó la Ministra.



La carta que fue enviada en diciembre de año pasado por las Jurisdicción Especial para la Paz, tiene la finalidad de recolectar pruebas que den luces a la JEP sobre las actuaciones que presuntamente cometió el excombatiente de las Farc, y que a juicio de la Fiscalía está relacionada con narcotráfico.



Una vez se conoció que la carta rogatoria no llegó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Ministra de justicia reveló que fue la empresa 4-72 con la que se contrató el servicio para remitir dicha carta, sin embargo, este jueves se conoció que la misma no pasó de Panamá.



Sobre este polémico hecho que ha generado molestias en varios sectores del país y provocó críticas contra la ministra, la JEP consideró que el envío de la carta nuevamente era viable.



Por su parte, el procurador Fernando Carrillo Flórez catalogó como “insólito” lo ocurrido y pidió al Ministerio se pronuncie sobre ello. “es absolutamente insólito, tan insólito que parece inverosímil. Es insólito que el Estado cometa un error de esta naturaleza y estamos esperando las explicaciones. Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene que explicar claramente lo que pasó" .