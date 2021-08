Centros Poblados dice que no devolverá los $70 mil millones

MinTIC mantiene caducidad del contrato

En respuesta a las afirmaciones entregadas por la Unión Temporal Centros Poblados, el Ministerio de las TIC ratificó las razones de su decisión de caducar el contrato.

“¡No sigan engañando al país! (dijo la ministra). La caducidad no se debió al incumplimiento que estaba presentando el contrato en cuanto a la primera meta de Centros Digitales instalados exigidos, sino a la inexistencia de la garantía bancaria”.

Agregó, que “el 27 de mayo se genera el primer incumplimiento por parte del contratista y el 25 de junio, en audiencia citada al Banco Itaú, la entidad bancaria informa que no expidió esa garantía. El 7 de julio, la entidad confirma por escrito: ‘(...) el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. no está legitimado para obrar como garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto las garantías bancarias números 2020-1156-01001, 2020-1156-01002 y 2020-1156-01003 no fueron expedidas por el banco’. La entidad adjunta un estudio grafológico que da cuenta de la falsedad de las firmas que aparecen como de Jorge Villa e Ignacio Giraldo”.

La ministra Abudinen manifestó que “estábamos en una situación muy grave: el contratista no solo estaba retrasado, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día, los denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Controlaría y la opinión pública”.

El Ministerio de las TIC confirmó la declaratoria de caducidad y ordenó a Centros Poblados el pago de la cláusula penal pecuniaria que asciende a $39.015.740.594.00.

“En 45 días hemos tomado 20 acciones que realizamos en el Ministerio para poder lograr la caducidad de ese contrato. Y sobre ese tema se conoció que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia rechazó la acción de tutela interpuesta por la UT Centros Poblados. Está claro que la estrategia de los contratistas es seguir dilatando las acciones que hemos tomado en este proceso”, aseguró la jefa de la cartera de comunicaciones.