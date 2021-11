Colombia tiene un déficit de $2 billones en inversiones para cerrar brecha digital

Sin embargo, actualmente los operadores invierten casi $5 billones y el MinTIC aporta $2.2 billones anuales, lo que implica que se necesitaría casi el doble de la inversión pública al año para el cierre de la brecha digital en los próximos 10 años.

“Además, ya no solo tenemos una brecha digital sino una diferencia sustancial entre los hogares conectados con cobre y aquellos que tienen fibra óptica, pues no basta con una conexión tradicional cuando la pandemia demostró que son necesarias conexiones por encima de 50 megas para soportar actividades simultáneas de estudio, trabajo y entretenimiento en el hogar”, explicó González.

“Colombia no se puede atrasar en 5G y para ello es clave crear las condiciones favorables para las inversiones”, señaló Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia.

“Tenemos que eliminar barreras administrativas que obstaculizan las inversiones y superar la mentalidad recaudatoria que para beneficiar a los usuarios”, dijo Archila.

Según el Dane, la proporción de hogares con conexión a internet en Colombia es de 56,5 %, lo que quiere decir que uno de cada dos hogares no tiene Internet fijo y la penetración de internet móvil es apenas la mitad de la observada en los países desarrollados. En otras palabras, más de 26 millones de colombianos no cuentan con una conexión a internet móvil.

En el mismo evento, Fabián Hernández, presidente de Telefónica, dijo que otro reto del país es la escasez de talento digital, que estimó en 70%, la cifra más alta de los últimos 15 años.

“Si no contamos con el talento, la digitalización no va a suceder y corremos el riesgo de una nueva década perdida en la región, porque la brecha no es solo un problema de Colombia”, señaló Hernández.