Comisión Segunda de Senado se declaró "no satisfecha" por respuestas del Canciller en debate de control político

En la mañana de este miércoles, 13 de diciembre, la Comisión Segunda del Senado realizó el debate de control político al canciller Álvaro Leyva Durán, quien según denuncias, estaría interesado en direccionar millonaria licitación para los pasaportes.

Al finalizar la sesión, con ocho votos en contra y dos a favor, los miembros de esta célula legislativa se declararon no satisfechas con sus respuestas.

“Lamento mucho que un ministro del cambio, del gobierno del cambio, haya empezado esta reunión tan mal. Con arrogancia, con soberbia. Lo que hemos cuestionado de la actitud del ministro con las mujeres y es que hubiera empezado lamentablemente, casi que estigmatizando a mi colega Gloria Flórez. Y tengo que rechazarlo y protestar”, afirmó la senadora Jahel Quiroga, del Pacto Histórico.

Para los miembros de la Comisión Segunda las respuestas del Canciller no fueron claras en medio de tanta polémica y tras la salida de Martha Lucía Zamora, quien fue la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien salió del Gobierno en medio de una fuerte pelea con Álvaro Leyva Durán.

“Les pido que la próxima vez se hayan leído juiciosamente esa resolución, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. (...) Me lleva a pensar que ustedes no se han leído las resoluciones”, cuestionó la también senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez.

En su intervención, el Canciller se refirió a la polémica con Martha Lucía Zamora y cuestionó, incluso, su desempeño en el Gobierno Nacional al cual perteneció.

“¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo con dar un contrato a dedo? Ella se fue en contra del presidente y del canciller. ¿Por qué hace esto una persona que defiende los intereses del Estado? Muy raro. A la persona Zamora ya le estaban buscando remplazo hace rato”, añadió, preguntándose si la exfuncionaria “quiere convertir su salida en un episodio de maltrato para tapar su deficiente trabajo e irregularidades contractuales”.